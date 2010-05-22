آزادی خرمشهر حاصل معنویت، وحدت و مقاومت ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه با اشاره به دستاورد عملیات ظفرمند بیت المقدس که منجر به آزادسازی 5038 کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده میهن اسلامی، کشته و زخمی شدن 16 هزار نفر و به اسارت درآمدن 19 هزار نفر از سربازان ارتش صدام گردید، تاکید شده است؛ در عملیات بیت المقدس نه تنها صدام و ارتش مغرورش شکست خورد، بلکه جبهه استکبار در مقابل اراده و عزم رزمندگان خداجو و شجاع و ملت آزاده ایران زانو زد و شکست بزرگ و خفت بار دیگری را متحمل شد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم : امسال در شرایطی به استقبال گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد این حماسه بزرگ می رویم که همچنان جبهه استکبار در تلاش است با توسل به حربه های نخ نما شده تحریم اقتصادی و تهدید نظامی ملت ایران را تحت فشار قرار دهد غافل از اینکه ملت سلحشوری که افتخارات بزرگی همچون حماسه شکست حصر آبادان، آزادی سوسنگرد، بستان، فتح المبین، فتح خرمشهر و فتح فاو را با توکل به خدا خلق کرده است تسلیم اراده دشمنان استقلال، آزادی و پیشرفت ایران نخواهد شد و تحت هدایت و فرماندهی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی بار دیگر آنان را ناکام خواهد کرد.

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: سلام و صلوات و رحمت الهی بر مردم خرمشهر و مقاوم کم نظیر آنان و رزمندگان گمنام و بی ادعای عملیات بیت المقدس و شهدا و امام شهیدان و جانبازان عزیزی که با ایثار و جانفشانی خرمشهر عزیز را آزاد و افتخاری ابدی، پیروزی دشمن کوب و حماسه ای سترگ را در تاریخ ایران زمین به ثبت رساندند.