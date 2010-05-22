نمایش آثار عکاسان شهید دفاع مقدس در موزه فلسطین

احسان عمرانی، مسئول امور نمایشگاههای موزه هنرهای معاصر فلسطین در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: 70 اثر از آرشیو انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به نمایش درمیآید.
وی در مورد آثاری که قرار است نمایش داده شود، افزود: این آثار متعلق به عکاسان شهید دفاع مقدس مانند جانبزرگی، حسن باقری، امیر حلم زاده، قاسم بوذری و.. است که حماسههای آن دوران را ثبت کردهاند.
نمایشگاه شاهدان فتح از چهارشنبه، 5 خرداد در موزه هنرهای معاصر فلسطین به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع بزرگمهر آغاز میشود و تا پایان خرداد ادامه دارد.
