به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دبیر بیست‌و‌پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان کشور در دانشگاه تبریز در آئین اختتامیه این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با شرکت 180 دانشجو شامل 90 دانشجوی دختر و 90 دانشجوی پسر از 56 دانشگاه در شش رشته تلاوت تحقیق، ترتیل، حفظ 5 جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن از امروز به مدت سه روز در دانشگاه تبریز به رقابت پرداختند.

یوسف کریمی افزود: آزمون شفاهی این دوره از مسابقات به مدت دو روز و آزمون کتبی آن نیز به مدت یک روز برگزار شد.

وی بیشترین شرکت کنندگان را از دانشگاه فردوسی مشهد با 15 دانشجو اعلام کرد و گفت: از دانشگاه تبریز هشت شرکت کننده شامل پنج دانشجوی پسر و سه دانشجوی دختر در این رقابتها حضور داشتند که از میان آنان یک نفر از داشجویان دختر به نام زهرا عابدی به مرحله نهایی و یک دانشجوی پسر به نام محمد رسول آزمایش مقام اول حفظ بیست جزء و عثمان فاروقی مقام سوم را به دست آورد.

همین گزارش حاکی است در ادامه این مراسم پس از اجرای چندین کلیپ، تواشیح، قرائت قرآن، سخنرانی یکی از مفسران قرآن کریم، با معرفی نفرات برتر مراسم اهدای لوح تقدیر و جوایز انجام پذیرفت.

بر پایه همین گزارش نفرات اول تا سوم این رقابتها به شرح زیر اعلام شده است:

نفرات برتر رشته قرائت برادران

1-جلال بهشتی از دانشگاه اصفهان

2- محمد برخورداری از دانشگاه علوم حدیث

3- علیرضا مسیح‌پور از دانشگاه پردیس قم

نفرات برتر رشته ترتیل برادران

1-علیرضا عتیق‌زاده از دانشگاه زنجان

2- صادق باقری از دانشگاه پردیس قم

3- مجتبی منصوریان از دانشگاه صنعتی شریف

نفرات برتر رشته حفظ کل قرآن برادران

1-حسن فراهانی از دانشگاه تربیت مدرس

2- حسن کبیری از دانشگاه اصفهان

3- مسعود رضائی از دانشگاه زنجان

نفرات برتر رشته حفظ 20 جزء قرآن برادران

1-محمدرسول آزمایش از دانشگاه تبریز

2-امین امینی فرد از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

3-محمدتقی سعدالدین از دانشگاه سمنان

نفرات برتر رشته حفظ 10 جزء قرآن برادران

1- حسین عدنان از دانشگاه کاشان

2- طه شوکتیان از دانشگاه صنعتی شریف

3- عثمان فاروقی از دانشگاه تبریز

نفرات برتر رشته حفظ پنج جزء قرآن برادران

1- احسان شعبانی از دانشگاه صنعتی شریف

2-سجاد قره باغی از دانشگاه کردستان

3- مهدی خانی

نفرات برتر رشته قرائت خواهران

1- سمانه کوچکی از دانشگاه تربیت مدرس

2- سمیه رحمانی از دانشگاه کاشان

3-حمیده کوهی از دانشگاه اصول‌الدین

نفرات برتر رشته ترتیل خواهران

1- الهام منگلی از دانشگاه علامه طباطبایی

2-زهرا عیدی پور از دانشگاه شیراز

3- حمیده مصباح از دانشگاه فردوسی مشهد

نفرات برتر رشته حفظ کل قرآن خواهران

1- رقیه سجادی از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2- نرگس خادمی از دانشگاه تهران

3-سیده زینب موسوی ملکی از تحصیلات تکمیلی زنجان

نفرات برتر رشته حفظ 20 جزء قرآن خواهران

1-مریم جان‌نثاری از دانشگاه اصفهان

2- فاطمه سرلک از دانشگاه اصفهان

3- صفیه جوزدانی از معارف قرآنی

نفرات برتر رشته حفظ 10 جزء قرآن خواهران

1-سارا رحیمی پور از دانشگاه رازی کرمانشاه

2-فاطمه زرین از دانشگاه صنعتی ارومیه

3-عالیه سادات موذن‌زاده از دانشگاه پردیس قم

نفرات برتر رشته حفظ پنج جزء قران خواهران

1-الهام بحرالعلوم از دانشگاه تهران

2- منیره حسین‌زاده دانشگاه فردوسی مشهد

3- مرضیه سلطان الکتابی از دانشگاه اصفهان