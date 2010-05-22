علیرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: نشست‌های نقد کتاب روشن به شکلی متفاوت و منسجمتر و با عنوان تازه "عصر روشن" از این پس در اولین پنجشنبه هر ماه در محل سابق خود برگزار می‌شود.

وی افزود: در دوره جدید ما به شعر و داستان می‌پردازیم با این تفاوت که اتکاء نشست‌ها به نقد کتاب شعر یک شاعر یا داستان یک نویسنده نیست و بیشتر به شعرخوانی و داستان‌خوانی اختصاص می‌یابد.

مجری این جلسات در عین حال گفت: البته به خاطر اینکه جلسات "عصر روشن" جنبه کارکردی و کاربردی هم داشته باشد، سعی می‌کنیم نشست‌های تخصصی، میزگرد و حتی جلسات مناظره را هم برگزار کنیم.

بهرامی درباره انگیزه خود و همکارانش در برگزاری این نشست‌ها هم با یادآوری نشست‌هایی از این دست در سال‌های نه چندان دور که به گفته وی "برعکس نشست‌های امروزه به ویژه در نهادهای غیرخصوصی پوینده و زاینده بود" ادامه داد: سعی می‌کنیم در کنار برگزاری نشست‌های "عصر روشن" جلساتی را ترتیب بدهیم که دست کم بتواند یادآور پویندگی نشست‌های آن سال‌ها باشد.

به گفته این شاعر و روزنامه‌نگار، نخستین نشست از این سری با شعرخوانی شاعرانی مانند شمس لنگرودی و احمد پوری و برپایی میزگردی با حضور محمدهاشم اکبریانی و علیشاه مولوی درباره یکی از گونه‌های محتوایی شعر معاصر برگزار می‌شود.

این نشست ساعت 17 روز پنجشنبه این هفته (6 خرداد) در محل فروشگاه کتاب روشن واقع در ضلع شمال شرقی تقاطع خیابان‌های سمیه و مفتح برگزار می‌شود.