نجات هشت نفر در سانحه هوایی هند/ سرنوشت نامعلوم 158 مسافر بوئینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنوپ شیرواستا" مدیر بخش نیروهای "ایر ایندیا" در این باره گفت: بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده تا کنون هشت نفر از مسافران بوئینگ نجات یافته و به بیمارستانهای محلی منتقل شده اند.

رامیش، یکی از افسران پلیس شهر بنگلور درباره این حادثه گفت: این هواپیما که با ‪ 166‬سرنشین از دبی عازم شهر بنگلور بود، در ده کیلومتری فرودگاه سقوط کرد.

این مسئول محلی توضیح داد که تاکنون تنها نجات هفت الی هشت نفر از سرنشینان هواپیما تائید شده و این نگرانی وجود دارد که بیشتر سرنشینان آن کشته شده باشند.

صحنه ای از سقوط هواپیمای مسافری در نزدیکی فرودگاه شهر بنگلور

شبکه‌ های تلویزیونی داخلی هند تصاویری از صحنه حادثه منتشر کردند که نشان می ‌دهد هواپیما پس از حادثه، دو نیم شده و پس از آن دچار آتش سوزی گردیده است. در این تصاویر ماموران امداد و نجات در حال مهار آتش دیده می شوند.

با وجود گذشت ساعاتی از وقوع این حادثه همچنان خبرهای ضد و نقیضی در این زمینه مخابره می‌شود. در خبرهای اولیه اعلام شده که هیچ یک از سرنشینان این هواپیما نجات پیدا نکرده اند.

در خصوص شمار سرنشینان این هواپیما نیز آمار متفاوت ‪ ۱۶۵ ، ۱۶۰‬و ‪ ۱۶۹‬نفر اعلام شده است.