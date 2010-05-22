به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، در این نمایشگاه مجموعه‌ای از دستاوردهای هنر معاصر ایران برای ثبت اسطوره‌های فاخر و حماسه‌های ملی شاهنامه حکیم طوس در چند رشته هنری برگزار می‌کند، آثاری از چهار دهه تصویرسازی ایران با موضوع حکمت‌ها و حماسه‌های فردوسی ارائه می‌شود.

این مجموعه شامل 80 اثر از تصویرگران ایرانی از دهه 40 تاکنون بوده و متعلق به چهره‌هایی مانند فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک، بهرام خائف، نیکزاد نجومی، منصور وفایی و ... است که برای نخستین بار صورت می‌گیرد.

این مجموعه متعلق به گنجینه هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. نمایشگاه و همایش شاهنامه‌نگاری با هدف معرفی آثار نفیس و ارزشمند هنرمندان معاصر با موضوع شاهنامه و مروری بر کارنامه هنرهای تجسمی در ارائه تجلیاتی از حماسه‌نامه حکیم طوس روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا گشایش می‌یابد.