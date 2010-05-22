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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

نمایش تصویرسازی‌های مثقالی، صادقی، زرین کلک و نجومی از شاهنامه فردوسی

آثار چهار دهه تصویرسازی با موضوع حماسه‌ها و اسطوره‌های شاهنامه فردوسی از هنرمندانی مانند مثقالی، صادقی، زرین کلک، نجومی و.. به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، در این نمایشگاه مجموعه‌ای از دستاوردهای هنر معاصر ایران برای ثبت اسطوره‌های فاخر و حماسه‌های ملی شاهنامه حکیم طوس در چند رشته هنری برگزار می‌کند، آثاری از چهار دهه تصویرسازی ایران با موضوع حکمت‌ها و حماسه‌های فردوسی ارائه می‌شود.

این مجموعه شامل 80 اثر از تصویرگران ایرانی از دهه 40 تاکنون بوده و متعلق به چهره‌هایی مانند فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی، نورالدین زرین کلک، بهرام خائف، نیکزاد نجومی، منصور وفایی و ... است که برای نخستین بار صورت می‌گیرد.

این مجموعه متعلق به گنجینه هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. نمایشگاه و همایش شاهنامه‌نگاری با هدف معرفی آثار نفیس و ارزشمند هنرمندان معاصر با موضوع شاهنامه و مروری بر کارنامه هنرهای تجسمی در ارائه تجلیاتی از حماسه‌نامه حکیم طوس روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا گشایش می‌یابد.

کد مطلب 1087100

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