صلیب سرخ جهانی خواستار استفاده از تولیدات هلال احمر ایران شد

مصطفی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر برای گفتگو با اعضای حکام صلیب سرخ و فدراسیون هلال احمر جهانی به ژنو گفت: فقیه در این سفر با "تاداترو کونوئه" رئیس ژاپنی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و "ژاکوب کلنبرگر" رئیس سوئیسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد.

وی گفت: محور گفتگوهای روسای فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر جهانی و ایران در مورد آشنایی با جدیدترین اقدامات و فعالیتهای آموزشی، توانبخشی، درمانی و امداد و نجات در ایران و تعامل و همکاری در زمینه جوانان، داوطلبان و فعالیتهای بشر دوستانه میان طرفین بود.

محقق با اشاره به اینکه در این گفتگوها هیچگونه قرارداد و یادداشت تفاهمی میان طرفین منعقد نشده گفت: در پایان این دیدار فقیه رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ را برای سفر به ایران دعوت کرد.

وی با بیان اینکه سفیر چین در سازمان ملل نیز شخصا مراتب قدردانی و تشکر خود را در مورد تامین 70 هزار چادر امدادی در زلزله اخیر توسط ایران به فدراسیون صلیب سرخ اعلام کرد و گفت: "تاداترو کونوئه" رئیس ژاپنی فدراسیون بین‌المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر به وی گفته تمامی چادرها توسط هلال احمر ایران تامین شده و شما باید از این کشور تشکر کنید.

مشاور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران مهمترین دستاوردهای این سفر را گفتگو با روسای هلال احمر مصر، تونس و سوریه در جهت تعامل و همکاری بیشتر طرفین عنوان کرد و افزود: در این دیدارها رئیس فدراسیون صلیب سرخ جهانی با اشاره به امکانات و پیشرفتهای هلال احمر ایران در زمینه صنایع نساجی، تولید چادرهای امدادی، توانبخشی و آموزش خواستار خرید تجهیزات امدادی از هلال احمر ایران شد.

به گزارش مهر، فقیه در ادامه این سفر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با "سالوانو بریسنو" مدیر برنامه استراتژی سازمان ملل متحد در امر کاهش خطر سوانح و "رشید خالیکوف" مدیر بخش هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در زمینه ترویج حقوق بین الملل و ارزشهای بشر دوستانه و نقش ایران در زمینه امدادرسانی به جنگ زندگان عراق و افغانستان و تاثیر در منطقه دیدار و گفتگو کرد.