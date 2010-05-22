سینما تربیت قم فرسوده است

محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به فرسوده شدن سینما تربیت قم اشاره کرد و اظهار داشت: سینما تربیت یکی از مراکز فرهنگی موفق شهر قم است که همیشه در اجرا و اکران برنامه‌های متنوع فرهنگی پیشگام بوده که با اقبال عمومی بسیاری از مردم قرار گرفته است که با توجه به مرور زمان دچار فرسودگی شده و نیازمند تعمیر و ترمیم اساسی است و باید خدمات بهینه‌سازی بر روی آن صورت گیرد.



وی افزود: در راستای اعلام نظر مدیر ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص بهسازی و تجهیز امکانات فنی و رفاهی سینما تربیت قم مقرر شده است مؤسسه سینما شهر به میزان 50 درصد کل هزینه تعمیرات کلی که شامل؛ تعویض صندلی‌ها، نوپردازی سالن، سیستم تهویه سالن‌، سیستم صوت دالبی و پرده نمایش، تعمیر سن نمایش، تعمیرات اساسی سالن نمایش و پذیرش تعویض دستگاه آپارات که جمعا مبلغ 4 میلیارد و 450 میلیون ریال را تأمین کند و باقی‌مانده آن توسط اداره آموزش و پرورش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأمین و اختصاص یابد.



مدیرکل آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قم پایتخت معنوی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود و میزبان بسیاری از اهالی فرهنگ وهنر از سراسر دنیا دراین شهر است شایسته نیست فرهنگ سرای تربیت به صورت ظاهری آشفته به اجرای امور فرهنگی بپردازد و باید با تعمیری اساسی و تغییر ظاهری با چهره‌ای زیبا که درشأن قم ومردم فرهنگ دوست وفرهنگ پرور آن است به ارائه خدمات فرهنگی بپردازد.

