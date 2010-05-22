به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مقدادی ظهر شنبه در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران افزود: اگر عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده اصلی قیمت شیر باشد با توجه به تولید 10 میلیون تنی شیر در کشور که تنها شش میلیون تن آن در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد شاهد افزایش قیمت شیر نخواهیم بود.

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی فرآوره های لبنی خراسان رضوی گفت: با این کار عرضه و تقاضا خود بخود به تعادل خواهد رسید و دیگر افزایش یا کاهش یکباره تقاضا و در نتیجه شوک ناگهانی در تولید رخ نمی دهد.

مقدادی کمبود نقدینگی را از دیگر مشکلات صنایع تولید شیر دانست و گفت: با افزایش همکاری بانکهای عامل در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ظرفیتهای خالی این واحدها نیز شروع به کار نموده بازدهی آنها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای افزایش مصرف شیر در جامعه گفت: با وجود توزیع گسترده شیر یارانه ای در کشور همچنان شاهد سرانه پایین مصرف شیر در جامعه هستیم که به دلیل توجیه نبودن عامه مردم در لزوم مصرف روزانه و مداوم شیر است و نیاز به اقدامات وسیع تبلیغاتی و رسانه ای دارد.

مقدادی کمبود شیر در نیمه دوم سال را به دلیل تقاضای بالای شیر در فصل سرما از سوی جامعه عنوان کرد.

وی گفت: البته همزمان با افزایش مصرف شیر در شش ماهه دوم سال تولید شیر در فصول پاییز و زمستان کاهش می یابد که وزارت جهاد کشاورزی باید اقدامات لازم را برای افزایش تولید انجام دهد.

وی تشکیل خانه شیر را در رفع بخش زیادی از مشکلات صنعت شیر و فرآورده های وابسته موثر دانست و تاکید کرد: در حال حاضر هیچ متولی خاصی برای پیگیری مشکلات صنعت شیر وجود ندارد و با تشکیل خانه شیر که طرح آن در حال حاضر برای بررسی به مجلس داده شده است همه مشکلات این صنعت از طریق خانه شیر پیگیری خواهد شد.

نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته از 7 مرداد ماه به مدت 4 روز در محل شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد برگزار می شود.