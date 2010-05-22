اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی امیرآبادی ‌زاده دونده استان در مسابقات سراسری بزرگسالان که در کرمان برگزار شد توانست در مسافت 10 کیلومتر مقام سوم را کسب کند.

اعزام تیم دوچرخه ‌سواری بانوان خراسان جنوبی به مسابقات کشوری

تیم دوچرخه‌ سواری بانوان استان به مسابقات قهرمانی کورسی که به مدت دو روز در تهران برگزار می ‌شود، اعزام شد.



زینب هادوی، مطهره ناصری و فرزانه شیخ‌ زاده به مربیگری و سرپرستی زهرا نیک‌ کار و مریم ابراهیمی اعضای تیم اعزامی را تشکیل می‌ دهند.

شرکت کوهنورد استان در کلاس مربیگری درجه دو کوهپیمایی



مسعود خسروی از ورزشکاران رشته کوهنوردی استان در کلاس مربیگری درجه دو کوهپیمایی شرکت می ‌کند این کلاس به مدت دو روز در تهران تشکیل می ‌شود.

اعزام تیم تاکرا بانوان استان به مسابقات انتخابی باشگاه‌های ایران



تیم سبک تاکرا خراسان جنوبی به مسابقات انتخابی و سراسری باشگاه‌های ایران که در استان زنجان برگزار می‌ شود، اعزام شدند.

فاطمه عباسی، رقیه محمدزاده، سارا سبزه‌ گر، سمیه حسینی و ریحانه بابائیان به مربیگری و سرپرستی زهرا محمدزاده اعضای تیم اعزامی را تشکیل می ‌دهند.

شرکت تیم موتورسواری خراسان جنوبی در مسابقات چهار جانبه



تیم موتور سواری خراسان جنوبی در مسابقات چهارجانبه‌ ای که در استان خراسان رضوی برگزار می‌ شود، شرکت می ‌کند.

این مسابقات در دو کلاس 250 سی‌ سی و 450 سی‌ سی برگزار می ‌شود که برای شرکت در این مسابقات حمیدرضا افزا، سعید قربان‌زاده، مرتضی رمضانی، احسان فخرائیان، محمد خراشادی ‌زاده، حسن رنجبر، هادی هادی ‌نیا و جواد ترابی در کلاس 250 سی ‌سی و مرتضی مصطفی ‌زاده، محمد خانی، محمد سمیعیان، حمید ذابحی، فرهاد فردباف، اسماعیل یوسفی و محمود نداف در کلاس 450 سی‌ سی اعزام شدند.

اعلام تیم‌های برتر هندبال خراسان جنوبی



دور دوم و سوم مسابقات هندبال استان در رده جوانان به میزبانی شهرستان فردوس برگزار شد.



دور اول این مسابقات در بیرجند و دور دوم آن در فردوس برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم‌های فردوس، بیرجند و قاین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.