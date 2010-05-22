جشنواره موسیقی "کلاسیک تا معاصر" داوطلبانه برگزار می شود

دبیرهنری دومین جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که امروز درتالار وحدت برگزار شد در خصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره گفت : برگزاری این جشنواره ریشه در گذشته های دور دارد ،زمانی که تازه به ایران آمده بودم به اتفاق خانم فریماه قوام صدری تصمیم گرفتیم گروه موسیقی تهران را احیا کنیم که از دل آن ارکستر موسیقی نو بیرون آمد و در ادامه روند فعالیت های خود قرار گذاشتیم به منظور ارتقاء سطح کیفی و ایجاد شکوفایی در شیوه نوازندگی موسیقی کلاسیک دو سالانه های نوازندگی را به صورت رقابتی برگزار کنیم ؛ در همین راستا متوجه رشد نسبی متقاضیان حضور در جشنواره شدیم و به این نتیجه رسیدیم که رقابت دیگر پاسخگو نیست و باید جشنواره ای غیر رقابتی برگزار کنیم و به این ترتیب بود که به جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر رسیدیم.

علیرضا مشایخی در ادامه افزود : برپایی جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" بخش کوچکی از مجموع فعالیتهای ما در روند برگزاری جشنواره ها بود. به این معنا که برگزاری دوسالانه نوازندگی آغازگر بود ولی پس از آن جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" را به عنوان ضمیمه این دوسالانه ها در حوزه نوازندگی برگزار کردیم. در واقع، هدف ما در ابتدا تاکید بر نوازندگی پیانو بوده است اما به تدریج این هدف وسعت داده شد و از نوازندگی پیانو به همنوازی سازهای مختلف رسیدیم و در نهایت جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" را برگزار کردیم.

دبیرهنری دومین جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر در ادامه صحبت های خود به آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره اشاره کرد و گفت : از میان آثار ارسال شده 103 اثر پذیرفته و قرار است در طول 4 روز از تاریخ 3 خرداد در سالن رودکی در سه نوبت به روی صحنه رود در این جشنواره 34 سولیست قطعاتی را اجرا می کنند و درادامه قطعاتی از آهنگسازان موسیقی کلاسیک به صورت دو نوازی و گروه نوازی برگزار می شود.

وی در ادامه افزود : در این جشنواره اساتیدی چون آیدین احمدی نژاد،کیوان میرهادی ، ستاره شفیعی همراه با ارکسترهای خود اجرای برنامه دارند و در ادامه آهنگسازان جوان چون علی رادمان ، اشکان پاشا زاده، شهرزاد بهشتیان و اشکان خمسه پور آثاری را به روی صحنه می برند و همچنین رهبران جوان معرفی می کنیم با این اوصاف اگر قرار بود بودجه ای صرف کنیم متحمل هزینه سنگینی می شدیم اما خوشبختانه همه اساتید داوطلبانه حاضر به همکاری شدند.

این آهنگساز در خصوص معیار انتخاب آثار گفت : من و خانم قوام صدری سالهاست که در جریان موسیقی ایران هستیم و تجربه انتخاب و داوری جشنواره های بسیاری را داشتیم و متجاوز از 20 اثر در اروپا، آمریکا و ایران داریم از همین رو وقتی اثری را می شنویم تشخیص می دهیم که کدام اثر بهتر اجرا شده است در نتیجه آنچه عرضه می شود خوب خواهد بود؛لازم می دانم نکته ای را متذکر شوم که به دلیل نبود بودجه برای برگزاری جشنواره نتوانستیم بلیت هواپیما برای خانم قوام صدری فراهم کنیم که به ایران بیاید و آثار را داوری کند از همین رو از طریق اینترنت آثار را برای ایشان فرستادیم و در نهایت انتخاب شد.

وی درباره گروه سنی شرکت کننده ها در جشنواره گفت : گروه سنی خاصی در نظر نداشتیم و بیش از هر عنوانی کیفیت آثار برای ما مهم بود اما جوان ترین شرکت کننده 8 سال دارد.

مشایخی در ادامه افزود : همانطور که می دانید جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر رقابتی نیست اما جایزه ای که به گروه های جوان شرکت کننده در جشنواره داده می شود این است که فرصت معرفی و نشان دادن قدرت نوازندگی خود روی صحنه سالن اصلی موسیقی شهر را دارند و این جایزه بزرگ و مغتنمی است.

علیرضا مشایخی در پایان صحبت های خود به چرایی عدم اجرای آثار آهنگسازان ایرانی اشاره کرد و گفت : زمانی که جشنواره دوسالانه نوازندگی را برگزار کردیم برای همه شرکت کننده ها شرط گذاشتیم که باید آثار آهنگسازان ایرانی را اجرا کنند اما در جشنواره غیر رقابتی نمی توانیم چنین شرطی بگذاریم؛ ضمن اینکه به اعتقادمن موسیقی کلاسیک مرز جغرافیایی نمی شناسد اولین آهنگسازی که معتقد بود همه دنیا حرف موسیقایی او را می فهمند هایدن بود و همینطور هم شد چراکه در حال حاضر هم شاهد هستیم کوارتت زهی این آهنگساز در همه نقاط دنیا تدریس می شود از همین رو ما با یک فرهنگ بین المللی چند وجهی مواجه هستیم و این تاریخ تکامل بشر است که ابعاد چند فرهنگی را ایجاب می کند و حالا این چند فرهنگی بودن ، هنر چند وجهی را نیز می طلبد.

لازم به ذکر است دومین جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر از تاریخ 3 خردادماه به مدت 4 روز در سه نوبت از ساعت 13:30 تا 15 و در ادامه ساعت 16 تا 17:30 و در پایان ساعت 18 تا 20 برگزار می شود.