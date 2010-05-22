افزایش واگنهای قطار بندرعباس - تهران برای زائران مرقد امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور صبح شنبه در جلسه هماهنگی سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) ضمن تقدیر از مسئولان راه آهن کشور از افزایش تعداد واگنهای قطار از مبدا بندرعباس به تهران در راستای اعزام زائران خبر داد و افزود: طبق برنامههای پیشبینی شده امید است بتوانیم در استان سه هزار نفر زائر را به وسیله قطار به حرم امام خمینی (ره) اعزام کنیم.
یادآور شد: تعداد 65 دستگاه اتوبوس نیز در راستای اعزام سایر زائران به حرم امام خمینی(ره) در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه انتظار میرود تعداد اتوبوسهای یاد شده با بهکارگیری اتوبوسهای ادارات افزایش یابد، افزود: مسائلی همانند اعزام تیمهای هلال احمر، پزشکی و آمبولانس و سایر تیمهای ارائه دهنده خدمات رفاهی نیز به طور کامل به همراه کاروانها دیده شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با بیان اینکه سهمیه در نظر گرفته شده تعداد اعزام زائران به حرم امام خمینی(ره) برابر با 9 هزار نفر است، افزود: در همین راستا اعتباری معادل 150 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
پرآور همچنین یادآور شد: در کل شهرستانها، بخشها، دهستانها و جزایر استان ستادهای اعزام فعال شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برگزاری مراسمهای مختلف مذهبی در اماکن عمومی و مذهبی نیز همانند سالهای گذشته در سراسر استان در شبهای منتهی به سالگرد رحت امام مورد توجه است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به بروز فتنههای اخیر در کشور یادآور شد: دشمن سعی دارد به هر ترتیبی که شده با تبلیغات کذب حضور مردم را در مناسبهای مختلف و ملی کم رنگ جلوه دهد.
پرآور اضافه کرد: با وجود اینکه ملت بزرگ ایران بارها در این راه خلاف خواستهها و تصورات دشمن را ثابت کردهاند، بازهم شاهد تبلیغات سو دشمنان هستیم و از همین روست که باید در مراسم سالگرد امام خمینی در حد امکان حضوری پرشورتر از سالهای قبل داشته باشیم.
