8 نفر از هر 100 هزار نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده روز شنبه در نشست خبری روز جهانی سلامت گوارش (هشتم خرداد) گفت: امسال روز جهانی گوارش به بیماریهای التهابی مزمن روده اختصاص دارد که شیوع آنها در حال افزایش است.

وی با اشاره به اینکه این بیماری 30 سال پیش در ایران وجود نداشت، افزود: شیوع بیماریهای التهابی روده به عنوان یک بیماری نوظهور در حال افزایش است و حداقل 10 هزار نفر از مردم کشور مبتلا به این بیماری هستند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تعداددو هزار و 500تا سه هزار بیمار مبتلا در تهران شناخته شده اند.

ملک زاده با اعلام اینکه افراد مبتلا به بیماریهای التهابی مزمن روده تا آخر عمر این بیماری را با خود خواهند داشت، افزود: افرادی که مبتلا به اسهال مزمن به خصوص اسهال خونی مزمن بوده و همچنین دچار دردهای شکمی هستند، احتمال دارد به این بیماری مبتلا شده باشند.

وی با تاکید بر اینکه این بیماری قابل درمان و کنترل است، اظهارداشت: علت این بیماری به طور دقیق شناخته شده نیست ولی عوامل ژنتیکی و محیطی در ابتلا به بیماریهای التهابی روده اثرگذار است.

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیوع این بیماری در نقاط مختلف دنیا را بیشتر از ایران و خاورمیانه دانست و گفت: در شمال اروپا بیشترین میزان شیوع این بیماری را داریم و در آمریکا و کانادا به ازای هر 100 هزار نفر 10 تا 12 مبتلا به بیماری التهابی روده هستند که این وضعیت در ایران و خاورمیانه دو تا سه نفر در هر 100 هزار نفر است.

ملک زاده در خصوص ابتلا به سرطان در بیماران دچار التهاب مزمن روده افزود: همه انسانها در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند اما به طور کلی از هر 100 هزار نفر، هشت نفر به سرطان روده بزرگ مبتلا می شوند که این وضعیت در بین بیماران التهاب مزمن روده ممکن است 30 نفر به ازای هر 100 هزار نفر باشد.