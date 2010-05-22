تاسیس جبهه مشارکت برای حذف تفکرات امام (ره) بود/ مردم مقابل فتنه گران بایستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، در سخنان خود با مروری بر شکل گیری انقلاب اسلامی و فراز و نشیب های آن اظهارداشت: عده ای در مسند قرار گرفتند که دنبال تغییرات در خط امام(ره) بودند.

وی افزود: این عده رفتارهایشان علیه مردم و اقتصاد آنان بود و فاصله فقر و غنا را زیاد کردند و مردم نیز آنها را شناختند.



فیروزآبادی تصریح کرد: پس از آنکه مردم آنها را شناختند گفتند که نمی شود این طور ادامه داد بنابراین یک جریان سیاسی به اسم مشارکت درست کردند و که هدفشان حذف فکر امام بود که حتی به غرب هم سواری دادند.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: مردم هم توهین به ارزشهای مکتبی و راه امام را تحمل نکردند. فکر کردند و با هدایت رهبری و مراجع تقلید برای انتخابات به کسی رای دادند که او راه امام ، عدالت، مهرورزی و حق و خدمت رسانی را دنبال می کند.



وی خاطرنشان کرد: پس از آن نیروهایی که فکر می کنند می توانند راه و فکر امام را عوض کنند نا امید شدند و این بار عصبانی شدند و به قصد انتقام برآمدند و آن اتفاقاتی که شما پس از 22 خرداد سال 88 دیدید رخ داد.



فیروزآبادی گفت: این فتنه محصول اتحاد فکری همه کسانی بود که از خط امام(ره) دور بودند. کسانی هم که می خواستند کودتای مخملی کنند از آنها سواری گرفتند.



وی با بیان اینکه هم اکنون فتنه گران سیاستشان را تعدیل کرده اند، افزود: آنها می خواهند کار سیاسی کنند اما بازهم سیاستشان از خط امام(ره) جداست، ممکن است آنها که دنبال کودتای مخملی هستند بر آن سوار شوند اما مردم باید هوشیار باشند و جلوی آنها را بگیرند .



رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح، روحانیون وملت شریف با قدرت باید راه امام(ره) را ادامه دهند.