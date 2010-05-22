خراسان رضوی دومین استان در حجم ساخت و ساز مسکن مهر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا قاسمی ظهر شنبه در دومین جلسه هماهنگی مسکن مهر در منطقه قرقی (مهرگان) مشهد با بیان اینکه مجموعه مدیریت استان از ابتدای امسال، رویکرد جدیدی را در بحث مسکن دنبال می کند، افزود: امسال تلاش می کنیم تا از تمام ظرفیتهای موجود در استان برای ساخت سریع، مقاوم و ارزان قیمت مسکن استفاده کنیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی با بی نظیر خواندن این میزان کمک و آمادگی دولت در بخش مسکن از جمله در اختیار قراردادن زمین رایگان و اعطای تسهیلات 20 و 25 میلیون تومانی با سود 4 و 7 درصد گفت: استان خراسان رضوی، بعد از تهران، دومین استان در کشور به لحاظ حجم ساخت و ساز مسکن مهر است.

قاسمی تصریح کرد: تاکنون 55 هزار واحد در دست ساخت در استان وجود دارد و به تازگی قرارداد ساخت 10 هزار واحد جدید منعقد شده که با شروع اجرای عملیات ساخت این تعداد واحد ساختمانی، به سقف 65 هزار واحد در استان خواهیم رسید.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه پیش بینی می شود در آینده جمعیتی بالغ بر 20 تا 25 هزار نفر در هفت هزار واحد ساخته شده در طرح مسکن مهر منطقه قرقی (مهرگان) مستقر شوند، تاکید کرد: مردم منطقه قرقی در اولویت واگذاری مسکن مهر در شهر قرقی (مهرگان) هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 13 شهر بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان وجود دارد، اظهار داشت: با تکمیل واحدهای مسکونی منطقه مهرگان و اسکان خانوارها، جمعت این شهر به بالای 25 هزار نفر خواهد رسید که این امر مزایایی را برای این شهر به دنبال خواهد داشت و سبب رشد اشتغال، بهبود راه های ارتباطی و امکانات رفاهی در منطقه می شود.

در ادامه این جلسه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در پروژه مسکن مهر منطقه قرقی و مراحل تهیه طرح و انجام بخشی از فعالیت های آماده سازی ارائه شد و به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.

منطقه قرقی در حدود 5 کیلومتری شمال شرق مشهد، در محور سیمان واقع شده است.