الهام از پوست کوسه برای ساخت رنگ هواپیماها و کشتیها

به گزارش خبرگزاری مهر، این رنگ ویژه را که موسسه مهندسی صنایع و تحقیقات مواد کاربردی آلمان توسعه داده با الهام از پوست کوسه و استفاده از مدرن ترین شیوه های ایجاد مواد نانوساختاری به دست آمده است.

محاسبات دانشمندان نشان می دهد درصورتی که این رنگ در تمام هواپیماها و کشتیهای دنیا به کار رود موجب صرفه جویی 4/4 میلیون تن سوخت و کاهش چشمگیر انتشار دی اکسید کربن در سال می شود.

کوسه مجهز به پوششی است که از فیبرهای کلاژن ساخته شده است. این پوست می تواند تلاطمهای آب را کاهش دهد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "کوسه ها قادرند به سرعت در آب شنا کنند. بخشی از این توانایی به ساختار پوست آنها باز می گردد. در حقیقت پوست این جانواران دریایی به گونه است که موجب حداقل مقاومت آب می شوند. این رنگ پوشش وسایط نقلیه هوایی نیز مجهز به نانوذراتی است که می توانند در دمای بین 55- تا 70+ درجه سانتیگراد، پرتوهای شدید ماوراء بنفش و سرعت بالا مقاوم باشند."

این محققان ادامه دادند: "این رنگ جدید مزایای زیادی دارد و می تواند در پوشش خارجی و داخلی هواپیما به کار رود. همچنین نیازی به لایه آستر ندارد. از سویی دیگر موجب افزایش وزن هواپیما نشده و می تواند به صورت دوره ای تجدید شود. سرانجام می تواند روی سطوح سه بعدی نیز مورد استفاده قرار گیرد."

براساس گزارش رجیستر، در صورتی که این رنگ برای بدنه کشتیها به کار رود می تواند حدود دو هزار تن سوخت در سال صرفه جویی کند.