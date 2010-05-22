2800 نفر در خراسان شمالی تحت درمان با متادون هستند

محمدرضا مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این افراد در مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی در سطح استان خراسان شمالی تحت درمان قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه یک واحد متادون در بجنورد یک مرکز کاهش آسیب اعتیاد در شهرستان اسفراین طی سال گذشته راه اندازی شده است، بیان کرد: برگزاری برنامه های ورزشی، تهیه سبد غذایی خانوار برای خانواده های تحت پوشش مراکز گذری ترک اعتیاد و معرفی بیماران ترک کرده جهت دریافت وام خود اشتغالی را از جمله فعالیتهای حمایتی و فرهنگی مرکز کاهش آسیب اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد.

وی گفت: ارائه خدمات روانپزشکی، آموزش درباره روابط جنسی سالم، افزایش آگاهی مصرف کنندگان مواد و خانواده های آنان، کاهش شیوع خونی بیماریهای هپاتیت B وC و ایدز در معتادان تزریقی با انجام آزمایشات لازم و معرفی برای درمان آنها، توزیع پوشاک و تغذیه معتادان تا حد امکان از دیگر فعالیتهای این مراکز است.

مجدی با اشاره به کسب رتبه ممتاز این مرکز در کمیته درمان، بازپروری و حرفه آموزی استان گفت: سال گذشته سه هزارو 500 نفر از کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره روشهای جدید پیشگیری اعتیاد آموزش دیده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی گفت: تهیه طرحهای تحقیقاتی در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد و اجرای کارگاههای آموزشی جهت کلیه روانشناسان کلینیکهای ترک اعتیاد به کمک سازمان بهزیستی از دیگر فعالیتهای مرکز کاهش آسیب اعتیاد استان در سال گذشته بود.