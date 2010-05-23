کاهش زمان تخلیه و بارگیری از مزیتهای بارز بندرانزلی است

فرهاد کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدای دهه 80 تخلیه و بارگیری طی پنج روز انجام می شود و هم اکنون این زمان به 1.4 روز کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: اگر شرکت کشتیرانی در ابتدای دهه 80 یک سرویس کالا حمل و نقل می کرد در حال حاضر به سه سرویس در روز فعالیتهای خود را افزایش داده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان به ترانزیت مواد نفتی در سالهای 87 و 88 اشاره کرد و گفت: ترانزیت مواد نفتی در سال 83 و 84 درحد صفر بوده و در این مورد بندر انزلی رتبه دهم کشور را داشت اما در سال 88 با 57 درصد رشد نسبت به سال قبل با 476 هزارتن پس از بندر شهید رجایی رتبه دوم کشور را بدست آورد.

وی خاطر نشان کرد: صادرات کالا از بندرانزلی با 180 هزار تن در سال 88 نسبت به سال قبل 95 درصد رشد داشته است.

کوهساری ساخت دو هزار و 620 متر موج شکن طی 13 ماه را از فعالیتهای مهم این سازمان دانست و افزود: بندرانزلی دارای مزیتهای بسیار متفاوت نسبت به دیگر بندرهای کشور است، ضمن اینکه وجود بندرانزلی در داخل شهر با توجه به اینکه سبب رونق و شکوفایی اقتصادی می شود می تواند در مسیر چشم انداز 1404 پاسخگوی نیازهای استان باشد.

وی با اعلام اینکه ساخت اسکله ها جدید بندر انزلی به بخش خصوصی واگذار می شود، اعلام کرد: با ساخت موج شکن، راه دسترسی و احیای اراضی به عنوان زیر ساخت، برای فعالان بخش اقتصادی و دریایی مهیا خواهد شد.

مدیرکل بنادر گیلان توسعه و توجه به زیرساختهای حمل و نقل دریایی را عامل مؤثر تحرک، کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی کشور و اشتغال مولد عنوان کرد.