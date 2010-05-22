استاندار همدان در چهارمین سفر شهرستانی خود راهی تویسرکان شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استاندار همدان صبح شنبه در خصوص سفر به شهرستان تویسرکان به عنوان چهارمین مقصد از دور اول سفرهای شهرستانی گفت: حضور دو هفته یکبار در شهرستانها به نحوی انجام وظیفه متناسب و متاثر از جایگاه مدیریتی استان است و از سوی دیگر زمینه تسریع بیشتر در اجرای طرحهای توسعه شهرستانهای مختلف را فراهم می کند.

کرم رضا پیریایی با اشاره به اینکه سفرهای شهرستانی هر دو هفته یکبار به یکی از شهرستانهای استان همدان انجام می شود، گفت: پیگیری روال اجرای مصوبات استانی و رفع موانع احتمالی از دلایل این سفرهاست.

پیریایی دیدار با گروه های مختلف مردم و شناخت بیشتر سرمایه های استانی را به عنوان بخشی از نتایج این دیدارها مطرح کرد و با تاکید بر نظارت مستمر و جدی بر فعالیت مدیران شهرستانی، افزود: اگر کمترین نتیجه این سفرها ایجاد انگیزه و شوق در مسئولان شهرستانی برای کار و تلاش بیشتر باشد هدف مورد نظر از طراحی و اجرا این سفرها محقق شده است.

وی گفت: برنامه‌های سفر به چهارمین شهرستان همدان، طبق روال مرسوم در سفرهای پیشین با هدف ایجاد نگاه واحد در استان رقم می‌خورد.