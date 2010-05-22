"دختران" 18 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم در 14 سینمای تهران از روز 29 اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا شب گذشته 18 میلیون فروش داشته است. "دختران" در اصفهان، شیراز، بوشهر و... نیز به طور همزمان به روی پرده می رود.
دختران" داستان سرگشتگی و روزمرگی سه دختر نوجوان به نامهای یاسی، مانلی و شوکا است . صوفیا دژاکام، شیدا خلیق، شهرزاد جعفری، ارشیا زرین، صدرالدین شجره، کتانه افشارنژاد، فرداد صفاجو، خاطره حاتمی، آزاده مهدیزاده و... ازبازیگران این فیلم هستند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از:کارگردان، طراح صحنه، تدوین: قاسم جعفری، فیلمنامه: پریسا شمس، قاسم جعفری، مدیر فیلمبرداری: فرزاد جودت، مدیر صدا برداری: حسن زاهدی، طراح چهرهپردازی: سارا صحرا پور، مجری طرح و مدیر تولید: صدیقه صحت، مشاور عملی: دکتر شهرام رفیعی فر، صداگذاری و میکس: محمود موسوی نژاد و موسیقی: همایون رضا عطاردی،
