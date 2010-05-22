۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

"دختران" 18 میلیون تومان فروخت

فیلم سینمایی "دختران" ساخته قاسم جعفری در سینماهای تهران در سه روز 18 میلیون تومان فروش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم در 14 سینمای تهران از روز 29 اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا شب گذشته 18 میلیون فروش داشته است.  "دختران" در اصفهان، شیراز، بوشهر و... نیز به طور همزمان به روی پرده می رود.

دختران" داستان سرگشتگی و روزمر‌گی سه دختر نوجوان به نام‌های یاسی، مانلی و شوکا است . صوفیا دژاکام، شیدا خلیق، شهرزاد جعفری، ارشیا زرین، صدرالدین شجره، کتانه افشار‌نژاد، فرداد صفاجو، خاطره حاتمی، آزاده مهدی‌زاده و... ازبازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از:کارگردان، طراح صحنه، تدوین: قاسم جعفری، فیلمنامه: پریسا شمس، قاسم جعفری، مدیر فیلمبرداری: فرزاد جودت، مدیر صدا برداری: حسن زاهدی، طراح چهره‌پردازی: سارا صحرا پور، مجری طرح و مدیر تولید: صدیقه صحت، مشاور عملی: دکتر شهرام رفیعی فر، صداگذاری و میکس: محمود موسوی نژاد و موسیقی: همایون رضا عطاردی،

