احتمال حضور کلاری پشت دوربین "سبب من"

محمد نشاط مجری طرح این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم آماده شده و از اواسط این هفته انتخاب بازیگران را شروع می کنیم. با محمود کلاری برای فیلمبرداری این فیلم صحبت کرده ایم و امیدواریم وی فرصت همکاری با ما را در این پروژه داشته باشد، اگر کلاری نتواند به ما ملحق شود مجبوریم از فیلمبردار دیگری استفاده کنیم.

محمود کلاری به زودی فیلمبرداری فیلم سینمایی "پرتقال خونی" به کارگردانی سیروس الوند را شروع می کند. کلاری فیلمهای سینمایی "سرب"، "سربازهای جمعه"، "صد سال به این سالها"، "چهل سالگی"، "آفساید" و ... را فیلمبرداری کرده است.

بهرام بهرامیان فیلم سینمایی "آل" را روی پرده سینماها دارد.