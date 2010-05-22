قطعی مکرر اینترنت اغراق است / آمار سالانه قاچاق مکالمات خارج به داخل

محمود خسروی صبح امروز شنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آمار قطعی های مکرر اینترنت در کشور و اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت برای کاهش این معضل با بیان اینکه آماری از قطعی و اختلال ارتباط موجود نیست گفت: به کار بردن لفظ مکرر برای قطعی اینترنت اغراق است و تعداد خرابی‌هایی که باعث قطع شبکه اینترنت شود، بسیار اندک است.

وی با بیان اینکه در صدد افزایش قابلیت شبکه ارتباطات زیرساخت هستیم و هزینه بسیاری صرف کرده ایم تا نقاط اتصال شبکه به اینترنت بین الملل افزایش یابد، افزود: پیش از این تنها از مسیر دریایی جاسک - فجیره (ایران - امارات) به شبکه بین الملل متصل می شدیم که در صورت بروز برخی حوادث، ارتباط داخلی کشور مختل می شد اما هم اکنون هم از سمت شمال و هم از سمت جنوب نقاط اتصال زیادی تعریف شده است تا این مشکلات پیش نیاید.

خسروی در توضیح این مطلب به مهر گفت: برای ارتباط از شمال کشور با یک شرکت روسی قرارداد منعقد کرده ایم و با برقراری 16 لینک stm1 به اروپا متصل شویم و از ترکیه نیز از طریق شرکت "ترک تله کوم" ارتباط برقرار شده است.

وی با تاکید بر اینکه در مرزهای خودمان ارتباط بین الملل را گسترش داده و طراحی شبکه داخلی را نیز در دستور کار داریم ادامه داد: اخیرا در سفری که به روسیه داشتیم قراردادی برای برقراری 16 لینک stm1 به امضا رسید و طبق این یادداشت تفاهم در آبهای آستارا و مرکز ارمنستان دو لینک stm64 را خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: برای ایجاد اطمینان ظرفیت شبکه اواخر هفته گذشته مسیر ارتباطی از چابهار به جاسک - بندرعباس و مرز بازرگان و آستارا برقرار شده است.

خسروی با بیان اینکه حدود 78 درصد پهنای باند اینترنت را برای کشور افزایش داده ایم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت 137 لینک STM1 در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به 167 لینک STM1 افزایش می یابد.

60 درصد قاچاق مکالمات از مسیر تلفن های همراه است

خسروی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آمار سالانه قاچاق مکالمات خارج به داخل (ترمینیشن) با بیان اینکه سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مناقصه سه پیمانکار را برای برقراری ارتباط voip انتخاب کرد تا از ترافیک بازار سیاه این بخش بکاهد ادامه داد: این سه پیمانکار هر هفته معادل 40 میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کنند و بر این اساس نیز آیین نامه ای به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده تا جرائم در این بخش شناسایی شده و قاچاقچیان مکالمات شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد ادامه داد: آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.

اتمام برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر ساختار این شرکت پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی گفت: این شرکت وظایف تصدی حاکمیت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عهده خواهد داشت و زیرساخت های لازم در این بخش را فراهم کرده و حاکمیت لازم در شبکه ارتباطات کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه های دولت برای تحقق دولت الکترونیک در کشور، وظیفه شرکت زیرساخت را فراهم کردن زیرساخت های لازم برای این فعالیت ها عنوان کرد و ادامه داد: طبق اهداف برنامه پنج ساله پنجم کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید بتواند تمام نیازهای دولت و بخش خصوصی را در یک شبکه یکپارچه، پایدار، ایمن و با کیفیت و با ظرفیت مطلوب و تعرفه کاملا منطقی فراهم آورد.

خسروی گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت که 50 درصد آن به اتمام رسیده امسال نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد تا برنامه چهارم توسعه در این بخش اتمام یابد و ظرفیت شبکه انتقال و هسته مرکزی 10 برابر افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلی در ارتباطات زیرساخت نخواهیم داشت و هیچ کس با مراجعه به زیرساخت نباید جواب منفی بشنود.

میزبانی شرکتهای دولتی در داخل کشور انجام می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پروژه دیتاسنترملی (مرکز دیتای ملی) و اجرای پروژه هاستینگ ملی گفت: مقدمات اجرای این پروژه ها به اتمام رسیده و با توجه به روندی که این پروژه در حال طی کردن است امیدواریم در سال جاری میزبانی سایت های دولتی را به داخل کشور منتقل کنیم.

وی گفت: هاستینگ ملی برای میزبانی تمامی سایتهای ایرانی تعبیه شده است اما در فاز اول این طرح میزبانی سایتهای دولتی را در دستور کار داریم چرا که برخی از سایتهای بخش خصوصی توسط دیتا سنترهای داخلی ایجاد شده هم اکنون میزبانی می شوند.

خسروی همچنین از اجرای پروژه های امنیتی SOC و CERT به عنوان ضرورتهای شبکه دیتا در سال جاری خبر داد و گفت: مطالعات ایجاد مرکز SOC انجام و مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز برگزار شده که امید می رود این پروژه به زودی و با استفاده از استعدادها و نرم افزارهای توسعه یافته در کشور نهایی شود.

وی با اشاره به راه اندازی پروژه سیگنالینگ یکپارچه کشوری نیز گفت: با استفاده از این مرکز تمامی اپراتورها می توانند از کیفیت یکسان و سرویسهای شبکه استفاده کنند.

تمدید قرارداد پیمانکاران تلفن اینترنتی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تمدید قرارداد سه پیمانکار تلفن اینترنتی برای یک سال آینده خبر داد و گفت: قرارداد یک ساله این پیمانکاران اول اسفندماه سال 88 به پایان رسید و از آنجا که این قرارداد تا سه سال قابل تمدید است، شرکت زیرساخت برای یک سال آینده با تمدید این قرارداد موافقت کرد و به زودی نحوه تمدید قرارداد و وظایف این شرکت ها در قبال این مجوز مشخص می شود.

وی با تایید اینکه بحث اختصاص نامبرینگ این سه پیمانکار VOIP در برخی استانها هنوز نهایی نشده و با توجه به اینکه این پیمانکاران از سال گذشته موظف به پرداخت حق السهم شرکت ارتباطات زیرساخت از قبال اتصالات تلفن اینترنتی بوده اند گفت: 300 میلیون تومان از درآمد یک میلیارد تومانی این پیمانکاران از مسیر اورجینیشن (مکالمات از داخل به خارج) تامین می شود و از انجایی که این شرکتها موفق به توافق مورد نظر با شرکت های مخابرات استانی برای اختصاص نامبرینگ نشده اند، شرکت زیرساخت در حال جمع آوری مدارک و مستندات است تا این مشکل را رفع کند و در پروانه جدید تمدید شده برای این شرکتها، این مشکل دیده شده و تا زمانی که حل نشود، مبلغ مورد نظر از پیمانکاران دریافت نمی شود.

خسروی تاکید کرد که مذاکره با شرکتهای مخابرات استانی برای دریافت حق نامبرینگ جزء وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت است.

وی در مورد وضعیت فعلی شرکتهای کوچک فعال بخش خصوصی عرصه VOIP که چند سال پیش مجوز فعالیت در این بخش را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده بودند و با وجود پیمانکاران این شبکه دچار مشکلات متعدد هستند نیز گفت: حدود 114 شرکت دراین زمینه فعالیت می کنند و با وجودی که زمان مجوز آنها به اتمام رسیده اما سازمان تنظیم مقررات با فعالیت آنها موافقت کرده است تا تصمیم درستی در موردشان گرفته شود.

خسروی ادامه داد: با مذاکرات صورت گرفته مقرر شده است این شرکتها در قالب تعاونی و یا کنسرسیوم به کار خود ادامه دهند تا اشتغال آنها شکننده نباشد و اطمینان فعالیت برای آنها ایجاد شود که این قرارداد نیز در مرحله امضا و مبادله است.

کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند به شرط تضمین

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش قیمت 20 درصدی قیمت پهنای باند به شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت: این کاهش قیمت در صورتی اعمال می شود که این شرکتها با ارائه مستندات تضمین دهند که کاربر نهایی از این کاهش قیمت بهره مند می شود و این طور نباشد که کاهش 20 درصدی قیمت برای کاربران نهایی اعمال نشود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی تلاش خود را به کار می بندد که اطمینان بیشتری برای مشتری به ارمغان آورد گفت: می خواهیم شبکه ای با اطمینان بیشتر حتی با هزینه بالاتر داشته باشیم.

SLA می دهیم

خسروی در مورد ارائه توافقنامه سطح خدمات که میان سرویس دهنده، سرویس گیرنده و کاربر نهایی در تمام دنیا اعمال می شود نیز گفت: SLA اصولا به تعریف سطح خدماتی گفته می شود که هر ارائه دهنده سرویسی با مشتری خود منعقد می کند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه آمادگی خود را به مشتری های کلان و اپراتورها اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی امضای قرارداد با اپراتورها را داریم و ما ملزم هستیم این سرویس را ارائه دهیم اما مشتری مختار است از آن استفاده کند که این موافقتنامه تکالیفی را برای ارائه دهنده خدمات و کاربر به وجود می آورد.

صیانت از فیبرنوری قانونی می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از نهایی شدن لایحه صیانت از حریم فیبرنوری در کشور توسط کمیته مشترکی از شرکت ارتباطات زیرساخت ، جهاد سازندگی و چندین دستگاه مرتبط خبر داد و گفت: این لایحه برای ارائه به دولت به وزارت ارتباطات ارسال شده است.

وی گفت: به نظر می رسد این لایحه تا پایان سال در هیات وزیران بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.

همکاری با توانیر و شرکت گاز برای استفاده از فیبرنوری

خسروی با اشاره به ایجاد شبکه های زیرساختی و نصب کانال های فیبرنوری توسط برخی سازمان های کشور و با بیان اینکه از لحاظ قانون این سازمان ها برای افزایش امکانات ارتباطی شان مجاز به ایجاد مسیرهای ارتباطی زیرساختی هستند اضافه کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت تصمیم دارد از امکانات اضافی این سازمانها برای افزایش ظرفیت شبکه داخلی کشور استفاده کند. به این معنی که با ادغام مسیرهای ارتباطی و اتصال به شبکه اصلی زیرساخت، ظرفیت بیشتر و مسیرهای قابل اطمینانی تعریف شود.

وی گفت: در این باره جلساتی با شرکت توانیر داشته ایم تا از شبکه فیبرنوری این سازمان برای افزایش قابلیت شبکه زیرساخت استفاده کنیم. همچنین تصمیم داریم با شرکت گاز نیز دراین زمینه وارد مذاکره شویم.