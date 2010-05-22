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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

مرکز استعدادیابی دانش آموزان همدانی راه اندازی شد

مرکز استعدادیابی دانش آموزان همدانی راه اندازی شد

همدان - خبرگزاری مهر: نخستین مرکز رشد و استعدادیابی دانش آموزان استان همدان پیش از ظهر شنبه راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر عامل مجمع نخبگان استان همدان در حاشیه راه اندازی این مرکز اظهار داشت: این مرکز با هدف کشف و شناسایی استعداها و شکوفایی قابلیتها و توانمندی های علمی و پژ‍وهشی دانش آموزان فعالیت خود را آغاز کرده است.

پویا قائم مقامی با بیان اینکه این مرکز از معدود مراکزی است که به طور تخصصی در رشته ها و گرایش های مختلف به نخبه یابی و نخبه پروری در بخش دانش آموزی می پردازد، گفت: توجه به نیازها و علایق دانش آموزان و بهره گیری آنان از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحقیقاتی و عملی که در مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه ها در دسترس است، از برنامه های اصلی این مرکز به منظور همگام سازی مباحث تئوری و عملی خواهد بود.

قائم مقامی گفت: در حال حاضر شرایط بهره گیری دانش آموزان نخبه از امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی مورد موافقت قرار گرفته است.

کد مطلب 1087211

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