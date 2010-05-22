مرکز استعدادیابی دانش آموزان همدانی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر عامل مجمع نخبگان استان همدان در حاشیه راه اندازی این مرکز اظهار داشت: این مرکز با هدف کشف و شناسایی استعداها و شکوفایی قابلیتها و توانمندی های علمی و پژ‍وهشی دانش آموزان فعالیت خود را آغاز کرده است.

پویا قائم مقامی با بیان اینکه این مرکز از معدود مراکزی است که به طور تخصصی در رشته ها و گرایش های مختلف به نخبه یابی و نخبه پروری در بخش دانش آموزی می پردازد، گفت: توجه به نیازها و علایق دانش آموزان و بهره گیری آنان از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحقیقاتی و عملی که در مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه ها در دسترس است، از برنامه های اصلی این مرکز به منظور همگام سازی مباحث تئوری و عملی خواهد بود.

قائم مقامی گفت: در حال حاضر شرایط بهره گیری دانش آموزان نخبه از امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی مورد موافقت قرار گرفته است.