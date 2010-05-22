راه اندازی پنج هزار پورت اینترنت پرسرعت در خراسان جنوبی

محمدرضا حاجی‌ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: از ابتدای سفرهای ریاست جمهوری به خراسان جنوبی تاکنون هزار و 955 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد تومان در استان به بهره‌ برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی فعالیتها و اقدامات مهم امسال شرکت مخابرات را پوشش برخی از جاده‌های اصلی و فرعی به تلفن همراه به وسیله راه ‌اندازی 40 سایت BTS عنوان کرد و گفت: کاهش ترافیک خطوط تلفن همراه در نقاط شهری به وسیله راه‌ اندازی 47 سایت تلفن ماکرو و 11 سایت میکرو از دیگر اقدامات است.

حاجی ‌محمدی بیان کرد: در حال حاضر 274 هزار و 815 شماره تلفن همراه مشغول به کار در استان داشته و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز 41 درصد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 262 هزار و 31 شماره تلفن ثابت در استان نصب شده که در 318 مرکز تلفن مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به خدمات بی ‌نظیر مخابرات به روستاها در سال‌های اخیر افزود: اکنون 958 روستای خراسان جنوبی از تلفن خانگی بهره‌ مند هستند و در 192 روستا نیز دفاتر خدمات ICT وجود دارد که خدمات ‌دهی در مورد تلفن همراه و ثابت، اینترنت و پست بانک را بر عهده گرفته‌ اند.

حاجی محمدی گفت: در حال حاضر 98.9 درصد جمعیت روستایی استان از امکانات مخابراتی بهره‌ مند هستند و 100 درصد جمعیت روستایی بالای 250 خانوار از تلفن خانگی استفاده می‌ کنند.



وی تعداد پورتها و دیتای نصب شده در خراسان جنوبی را دو هزار و 83 مورد عنوان کرد و بیان داشت: تا کنون سه هزار و 475 پورت خطوط پر سرعت در خراسان جنوبی به شرکتها واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی به وجود چهار هزار و 446 کیلومتر فیبر نوری در استان اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون 62 درصد جمعیت روستایی استان نیز از مزایای اینترنت توسط دفاتر خدمات ICT برخوردارند.