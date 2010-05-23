نظر شورای روستاهای استان تهران در طرحهای هادی نادیده گرفته می شود

حمزه خوارزمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طرحهای هادی از مهمترین طرحهای روستایی است که به بسیاری از مسائل روستا جهت می دهد اما متاسفانه در خصوص این طرحها از نظرات شوراهای روستایی استان تهران استفاده کافی نمی شود که این امر نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: لازم است در خصوص طرحهای هادی که مسکن و شهرسازی آنها را بررسی می کند حتما نظرات شوراهای روستایی نیز پرسیده شود و اقدامات مربوطه در این زمینه با مشورت آنها انجام شود زیرا آنها بیشتر از هرکس به مسائل و مشکلات روستای خود واقف هستند.

این مسئول بیان کرد: تدوین طرحهای هادی بدون در نظر گرفتن نظرات شوراهای روستایی نتیجه مطلوب و مورد نظر را به دنبال ندارد و زحماتی که در این خصوص کشیده شده، هدر می رود.

وی عنوان کرد: البته از دستگاه های مرتبط با موضوع طرحهای یادشده به دلیل تلاشهایی که داشته اند، تشکر و تاکید می کنیم که راهکار اصلی برای به نتیجه رسیدن طرحهای هادی، بهره مندی از مشورتهای شوراهای روستایی است.

این مسئول اظهار داشت: بخشی از روستاهای استان تهران به دلیل عملکرد منابع طبیعی گرفتار مشکل شده اند و لازم است این دستگاه در این خصوص و به منظور حل مشکلات ایجادشده وارد عمل شود و نگذارد که مشکلات روستاییان تا این حد شدید و بدون راه حل باقی بماند.

این مسئول اضافه کرد: هر روستا برای خود مرتع دارد و در زمان طراحی حریم روستاها لازم است به این مراتع توجه و نیازهای روستاییان در این خصوص تامین شود نه اینکه مراتع مورد بی توجهی و غفلت قرار گیرند.

وی یادآور شد: لازم است در طرحهای هادی، شاخصه های روستا دیده شود و همه چیز منطبق بر واقعیت باشد تا طرحهای یادشده بتواند به نیازهای روستا پاسخ دهد و کارآیی کافی داشته باشد.