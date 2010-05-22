رستمی از جدول مسابقات حذف شد/ مدال برنز شش پری قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا با حضور 210 تکواندوکار از 20 کشور در سالن دولت شهر آستانه جریان دارد که در وزن سوم بانوان سمانه شش پری، "تاکیلا بهندی" از هند را 21 بر 3 مغلوب کرد و گام به دور دوم گذاشت. او در دومین مبارزه با نتیجه 16 بر صفر نماینده فیلیپین را مغلوب کرد تا با راهیابی به مرحله نیمه نهایی ضمن قطعی کردن مدال برنز خود حریفی از کره جنوبی را برای رسیدن به بازی نهایی دیدار کند.

همچنین نیره رستمی در وزن هفتم که دور اول را استراحت داشت ددور دوم مقابل تکواندوکاری از کشور میزبان قرار گرفت و نتیجه را واگذار و از گردونه مسابقات حذف شد.

مسابقات عصر دقایقی قبل آغاز شده و نادریان، عبداللهی، کرمی و شش پری برای رسیدن به دیدار نهایی رقابت‌های خود را برگزار می کنند.

این رقابت‌ها که از روز گذشته آغاز شده بود فردا یکشنبه خاتمه پیدا می کند.

