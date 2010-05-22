۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

تندیس "مختومقلی فراغی" ساخته شد

گرگان - خبرگزاری مهر: تندیس "مختومقلی فراغی" شاعر پرآوازه مسلمان و ایرانی ترکمن در گلستان ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این تندیس به سفارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و توسط استاد "یوسف نظری" ساخته شده است.

این تندیس از جنس موم یا واکس است و برای ساخت آن 25 میلیون ریال از اعتبارات ملی در سال 88 هزینه شد.
 
این تندیس در سالن مشاهیر کاخ موزه گرگان در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
 
مختومقلی فراغی شاعر و عارف بزرگ ایرانی ترکمن در سال ‪ ۱۱۴۶‬هجری قمری در روستای حاجی قوشان گنبدکاووس در خانواده مذهبی به دنیا آمد، پدرش دولت محمد آزادی و مادرش آرازگل نام داشت.
 
مختومقلی در سن ‪ ۵۷‬سالگی و در سال ‪ ۱۲۰۴‬هجری قمری در کنار چشمه عباساری در دامنه کوه سونگی بدرود حیات گفت و پیکر او را در روستایی در جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد.
