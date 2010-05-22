بیمه خدمات درمانی قالیبافان تسهیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، این توافق نامه که در راستای اجرایی شدن قانون بیمه قالیبافان و مشاغل وابسته میان این دو نهاد تنظیم شده است، به امضای مشترک فیصل مرداسی رییس مرکز ملی فرش ایران و امیرمحمد پرویز رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رسید.

در آیین امضای این توافق نامه که با حضور خبرنگاران به انجام رسید، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: مشاغل سنتی کشور از جمله فرشبافی، از مهمترین مزایای رقابتی قابل تکیه برای ما در سطح دنیا است.

پرویز افزود: سازمان فنی و حرفه ای با دارا بودن حدود 600 مرکز آموزش دولتی و بیش از 14 هزار مرکز غیر دولتی برای آموزشهای مهارتی، آمادگی دارد به توانمند سازی فعالان حوزه فرش یاری برساند.

وی همچنین گفت: کیفیت و رقابت پذیری رمز بقاء در دنیای امروز است که این امر در سایه آموزش امکان پذیر خواهد بود و آموزشی که مهارتی باشد، کاربردی تر است.

فیصل مرداسی، رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این دیدار، امضای توافق نامه را در راستای تسریع و تسهیل در اجرای قانون بیمه خدمات درمانی قالیبافان دانست و گفت: مرکز ملی فرش ایران علاقه‌مند است که این خواسته مهم و قدیمی قالیبافان به خوبی و با سهولت به انجام برسد.

وی افزود: مرکز ملی فرش آموزشهای به بافی را نیز در گستره وسیعی انجام می دهد که علاقه‌مندیم در این حوزه هم از توان سازمان فنی و حرفه ای بهره ببریم.

مرداسی ادامه داد: هنر- صنعت فرش دستباف کشور به عنوان یک کالای بومی و اصیل که هم اشتغالزاست و هم ارزآور، بیش از 70 درصد از تولیدش به کشورهای پیشرفته صادر می شود و امیدواریم با تقویت قالیبافان به عنوان پایه اصلی تولید فرش، شاهد ارتقای جایگاه داخلی و بین المللی فرش ایران باشیم.

وی افزود: بزودی و در زمانی کوتاه، آیین نامه اجرایی شدن نحوه صدور کارت قالیبافی با کمک سازمان فنی و حرفه ای و تشکلهای فعال حوزه فرش اعلام خواهد شد.