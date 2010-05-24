تقویت ضریب امنیت شهر بندرعباس با استفاده از IT

محمد حسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، وضعیت امنیتی استان هرمزگان را مطلوب دانست و افزود: علیرغم اینکه هرمزگان یک استان مرزی، مهاجرپذیر و مرکز تجارت کشور محسوب می شود با توجه به شرایط خاص موجود و تعدد مذاهب مختلف از ظریب امنیتی مطلوبی نسبت به استانهای دیگر برخوردار است.

به گفته وی، برای افزایش ضریب و احساس امنیت در جامعه اگر همه امنیت را ایجاد کنیم اما احساس امنیت در مردم نباشد کارهای انجام شده بیهوده خواهد بود.

وی بیان کرد: در سال جاری دو موضوع استفاده از فناوری IT جهت افزایش امنیت و حضور کمتر فیزیکی نیروی انتظامی در دستور کار قرار دارد. همچنین آموزش و اطلاع رسانی مردم در جهت بالا بردن آگاهی مردم از اینکه نیروی انتظامی خدمات محوله خود را از طریق IT به بهترین شکل ممکن انجام می دهد مورد نظر است.

پرآور اظهار داشت: استفاده از فناوری های IT در سه فاز در استان هرمزگان اعم از مانیتورینگ شهر بندرعباس، رفتن به عمق محلات و تسری دادن به شهرهای بزرگ در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان اذعان داشت: 17 منطقه از شهر بندرعباس در مرحله اول فاز اول با اعتبار 450 میلیون ریال اجرایی شده است و در مرحله دوم با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال ظرف سه ماه آینده انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: جهت تقویت امنیت در استان و بالا بردن ضریب امنیتی سیستمهای امنیتی مبتنی بر IT در بانکها، خودپردازها، مغازه های طلا فروشی ها و سیستم های حساس در بازار به بهره برداری رسیده است. همچنین تمامی پاسگاه های سطح استان جهت کنترل و نظارت بر روند خدمات رسانی مطلوب به شهروندان راه اندازی شده است.

پرآور تصریح کرد: امنیت پایدار ایجاد نخواهد شد مگر با مشارکت مردم، که امسال آموزش مردم از طریق نیروی انتظامی و صدا و سیما صورت خواهد گرفت تا بتوانیم در سال همت مضاعف و کار مضاعف بتوانیم با گامهای بلند احساس امنیت را بلا ببریم و مردم بتوانند به راحتی زندگی کنند.

وی تصریح کرد: در فاز دوم رفتن به عمق شهر و حضور در محلات در آینده آغاز خواهد شد.

پرآور در خصوص زیرساختهای IT در استان هرمزگان بیان کرد: از نظر زیرساختهای IT نباید مشکل خاصی داشته باشیم. چراکه فیبر نوری در استان اجرایی شده است و افزایش پهنای باند اینترنت را داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: احساس می کنیم که هنوز کمبودهایی وجود دارد و به مخابرات اعلام کرده ایم که پهنای محدود دریافت کنندگان، افزایش یابد تا قدرت و سرعت خدمات مطلوب شود و که این امر امسال نهایی خواهد شد.

پرآور در مورد رفع نقاط جرم خیز در محلات استان به خصوص حاشیه شهر بندرعباس، افزود: چند موضوع در دستور کار جلسه شورای تامین شهرستان بندرعباس قرار گرفته است که مهمترین آن تشکیل کمیته امنیت شهر بندرعباس بود که مستمر برای رسیدن به نقطه ایده آل تشکیل خواهد داد.

وی بیان کرد: پاک سازی محلات از خرده فروشان مواد مخدر، دستگیری معتادان پرخطر، برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با افراد شرور و مسئوله دار و روان سازی ترافیک شهر در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.