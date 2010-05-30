دکتر جواد افشارکهن، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اصلی‏ترین دغدغه خود درباره آموزش و پژوهش دانشگاهی گفت: شیوه و نگرشی که فارغ از پیوندهای ذاتی میان جامعه و دانشگاه، صرفاً در پی وامگیری از مجموعه‏ای از روشها و شیوه‏های نوین آموزش و تجهیز و تدارک سخت‎افزاری مراکز و مؤسسات دانشگاهی است باید نقد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‏سینا همدان افزود: فرمالیسم رایج در محیط های دانشگاهی که مدرک‏گرایی یکی از نمودهای آن است(نمونه دیگر آن را می‏توان در تدوین پیاپی آیین‏نامه‏های ارتقاء اساتید مشاهده نمود)، نشان‏دهنده گسترش روحیه پوزیتویستی، یوتوپیاپردازی و صوری‏نگری است. بر همین اساس، تصور رایج آن است که می‏توان با انتقال یافته‏ها و رویکردهای متأخر، به جهشی علمی نائل شد.

وی تصریح کرد: بین‏رشته‏ای‏شدن به مثابه یک استراتژی پژوهشی و آموزشی، قبل از هر چیز در پیوند با کلیت حیات علمی و اجتماعی جوامع توسعه‏یافته قابل درک است. گذر از مرحله‏ای که در آن تخصص‏گرایی وتقسیم کار علمی تا نهایت آن پیش رفته است، از جمله زمینه‏های موجود در تاریخ علم کشورهایی است که اکنون از رویکرد بین‏رشته‏ای هم بهره می‏جویند.

مؤلف کتاب "درآمدی بر جامعه شناسی مسائل اجتماعی" یادآور شد: در فقدان جامعه علمی سازمان یافته، عدم پیوند ارگانیک جامعه و دانشگاه، تحدید فضای نظریه‏پردازی وتولید دانش و... پرداختن به موضوع بین‏رشته‏ای شدن، حداقل نباید مانع از طرح معضلات اساسی‏تر نظام آموزش و پژوهش کشور شود.