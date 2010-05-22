تجلیل از 219 چهره برتر حوزه های علمیه خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ظهر شنبه در نشست خبری دومین همایش تجلیل از برترینهای حوزه علمیه خراسان افزود: دومین همایش تجلیل از برترینهای حوزه علمیه خراسان همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور تولیت آستان قدس رضوی و مقام عالی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان در تالار اماکن آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان گفت: این همایش در چهار قسمت تجلیل از برترین های پژوهش حوزه، اساتید برتر، طلاب برتر و مسئولان آموزش و مدیران برگزار می شود.

حجت الاسلام پژمانفر با بیان اینکه سه مرحله گزینش برای آثار رسیده انجام شده است افزود: 704 اثر به دبیرخانه همایش رسید که با توجه به ارزیابی کمیته علمی همایش متشکل از تمامی گروهها و موسسات پژوهشی و علمی 300 اثر به مرحله بعدی راه یافت که بعد از ارزیابیهای دقیقتر در این مرحله 160 اثر به مرحله نهایی راه یافت.

وی گفت: در بخش پژوهش در قالب کتاب 15 اثر، 6 پایان نامه و 25 مقاله برترنیز تجلیل می شود.

وی در رابطه با بخش ویژه فراخوان این همایش نیز اظهار داشت: این بخش که به بحث نیازهای عملیاتی حوزه علمیه نسبت به ایجاد زمینه برای تحول ارائه طریق کردند در چهارعرصه مدیریت تحول در حوزه علمیه، نظام مطلوب آموزش و پژوهش، حوزه جنبش نرم افزاری تولید دانش اسلامی و تحول در علوم اسلامی است که 6 اثر به عنوان برتر شناخته شدند.

وی همچنین از انتخاب 8 مدیر برتر و 89 طلاب ممتاز خبر داد و گفت: در این همایش 69 استاد برتر در سه استان انتخاب شدند که 39 نفر از مشهد و 30 نفر از شهرستانها هستند.

