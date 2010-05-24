44 هزار نفر زیر پوشش صندوق بیمه ایرانیان قرار دارند

محمدر رضا امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون شرایط به گونه ای فراهم شده است که فقط با یک تلفن به صورت غیر حضوری شهروندان گیلانی می توانند صاحب دفترچه بیمه شوند و از خدمات بیمه ای دولت استفاده کنند.

وی اظهارداشت: شماره های تلفن گویای 143 و 9660 این اداره کل، دفترچه بیمه را صادر و در اختیار مردم می گذارند و همچنین مردم می توانند برای دریافت دفترچه به ادارات بیمه در شهرستانها و نمایندگیهای بیمه در شش شهرستان استان نیز مراجعه کنند.

مدیرکل بیمه خدمات در مانی گیلان در خصوص بیمه ایرانیان گفت: مرحله آخر بیمه همگانی بیمه ساکنان شهرها بود که هیچ بیمه ای نداشتند و شاید یکی از مشکل ترین مراحل کار بود که دولت راه حل بسیار خوبی برای این مسئله اندیشید.

وی ادامه داد: در حال حاضر صندوق بیمه ایرانیان فعال است و تمامی ساکنان شهرها می توانند با پرداخت 420 هزار ریال برای هر نفر در سال، دفترچه خدمات درمانی برای خود و خانواده دریافت کنند.

امینیان گفت: آنانی که از تکمن مالی برخوردار نیستند، مراکزی همچون کمیته امداد و بهزیستی و سایر نهادها که استضعاف افراد را تائید می کنند، از سوی دفاتر بیمه خدمات درمانی اعم از دولتی و خصوصی در شهرهای مختلف به آن مراکز معرفی می شوند، اگر این مراکز تشخیص دهند که به آنها باید تا 100 درصد تخفیف داده شود، بصورت رایگان از این خدمات استفاده خواهند کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای مربوط به امور بیمه گری در برخی از مناطق کشور به بخش خصوصی واگذار شد است، در گیلان وضعیت به چه صورت است، افزود: واگذاری امور به بخش خصوصی و دور کردن تصدی از دولت کاری است که باید انجام شود.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان خاطر نشان کرد: بحث بیمه و سلامت به دلیل اهمیت موضوع از مباحثی است که دولت باید انجام دهد و برخی کارهای مثل صدور دفترچه که یک کار اجرایی صرف است، می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی در خصوص استقبال بخش خصوصی نیز گفت: هم اکنون در شش شهرستان هشت نمایندگی بیمه بصورت بخش خصوصی فعال است و مردم از کارکرد این دفاتر رضایت دارند.

امینیان در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چند درصد از خدمات اداره کل بیمه خدمات درمانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، اظهار داشت: امسال بخش تصدی گری بیمه خدمات درمانی استان با توجه به فراهم شدن مقدمات در سطح استان، 100 درصد واگذار خواهد شد ولی قسمتهای دیگری مثل رسیدگی اسناد پزشکی، واگذاری این بخش به زیرساختهای و امکانات مناسب و نیروهای متخصص نیاز دارد که فعلا در استان گیلان چنین فضاهای وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه فرآیند رسیدگی اسناد بستری هنوز در گیلان مکانیزه نشده است، گفت: اکثر بیمارستانها اعم دولتی و خصوصی اسناد پزشکی مربوط به خود را بصورت دستی انجام داده و هیچکدام پرونده الکترونیک به بیمه تحویل نمی دهند تا به بصورت ماشینی رسیدگی شود.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان خاطرنشان کرد: اسناد پزشکی سایر مراکز مثل داروخانه ها، رادیولوژی ها، آزمایشگاهها، فیزیوتراپی ها و... بصورت ماشینی رسیدگی می شود.