امسال 500 گیلانی پیاده عازم مرقد مطهر امام راحل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار محمد عبدالله پور ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد ارتحال معمار کبیر انقلاب افزود: این افراد در قالب کاروان پیاده زائران مرقد امام راحل صبح روز چهارم خرداد ماه جاری برای شرکت در مراسم بیست و یکمین سالگرد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از رشت عازم تهران می شوند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم راه اندازی این کاروان تقویت و تعالی فرهنگ ولایت مداری و شهید پروریست و هرکدام از نیروهای اعزامی به نیابت یکی از شهدای محل خود به زیارت آن حضرت می روند.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان همچنین در این نشست با تاکید بر حضور پرشور اقشار مردم در مراسم سالگرد امام راحل گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی یکی از متفکران سیاسی و فرهنگی دنیا است که باید ابعاد مختلف زندگی وی شناسایی و به شایستگی به نسلهای بعد از انقلاب منتقل شود

وی عنوان کرد: تکیه بر اسلام ناب محمدی، حکومت داری مردمی، شهامت، شجاعت، عدالخواهی و اسلام شناسی و روشنفکری از ویژگی های بارز امام راحل بود.

عبدالله پور یاد آور شد: شخصیت و تفکر امام راحل الگو و اسوه کشورهای مسلمان شده و روشنفکری دینی، استقلال و آزادگی را در بین این کشورها گسترش داده است و در این زمینه تمامی آحاد مردم وظیفه دارند از آرمانهای این بزرگمرد تاریخ پاسداری و حراست کنند.