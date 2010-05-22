آسیب شناسی روابط مهمترین هدف همایش بازنگری روابط ایران با آسیای مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی اعظمی دبیر دومین همایش بازنگری روابط ایران با آسیای مرکزی در نشست خبری این همایش با اشاره به ضرورت و اهمیت برگزاری دومین همایش همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی و چشم انداز آینده افزود: مهمترین موضوع اهمیت این همایش توجه دست اندرکاران و مسئولان امر به اهمیت و حساسیت ژئوپولیتیک، ژئو استراتژیک، ژئو آکونومیک، ژئو کالچر منطقه برای تدوین راهبرد جامع در روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی است.

دبیر دومین همایش بازنگری روابط ایران با آسیای مرکزی گفت: این گردهمایی با هدف گردهمایی اندیشمندان، صاحب نظران و کارشناسان مسائل آسیایی مرکز برای تبادل دیدگاه ها و اطلاعات بهره گیری از تجارب علمی و پژوهشی و اجرایی افراد، تشکیل شبکه های اطلاعاتی بین مراکز علمی و دانشگاههای اجرایی است.

اعظمی به برخی از اهداف برگزاری همایش اشاره داشت و تصریح کرد: از جمله اهداف برگزاری این همایش می توان به بهره گیری از یافته های جدید پژوهش و تجارب سازمانی در زمینه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش ها در روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، کمک به شکل گیری شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی بین مراکز علمی و دستگاههای اجرایی و غیره اشاره داشت.

وی افزود: از دیگر محورهای این همایش ارزیابی روابط سیاسی، امنیتی ایران و کشورهای آسیای مرکزی، ارزیابی جایگاه ونقش ایران درحل بحران ها، سیاسی، امنیتی در کشورهای آسیای مرکزی، بررسی و ارزیابی موانع و چالشهای همگرایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی، تاثیر ژئوکالچر منطقه ای بر تعمیق پیوند میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، ائتلاف تاکتیکی و اتحادهای راهبردی ایران و کشورهای آسیایی مرکزی است.

دبیر دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی و چشم انداز آینده گفت: روابط فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و اهداف آن نیز به طور کامل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره با افراد شرکت کننده ونحوه ارسال مقاله گفت: اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و دیگر افراد علاقه مند بوده و نحوه ارسال مقالات به این نحو صورت می پذیرد که چکیده و اصل مقاله باید با رعایت تمامی نکات دستور العمل نگارش مقاله در دوقالب Word 2003 و PDF به یکی از دو روش ارسال به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه UM.acirQcac2 ارسال به وسیله پست پیشتاز همراه با لوح فشرده حاوی قابل مقاله است.

وی خاطرنشان کرد: مهلت ارسال چکیده مقالات تا سی ام اردیبهشت بوده و اعلام نتایج داوری چکیده مقالات یازدهم خرداد است و مهلت ارسال اصل مقالات تا 31 تیر و اعلام نتایج نهایی 31 شهریور است.

این همایش بازنگری روابط ایران با آسیای مرکزی 4 و 5 آبان 1389 برگزار می گردد.