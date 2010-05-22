وزیران اقتصاد و بازرگانی به نمایندگان پاسخ می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی این هفته به منظور پاسخگویی به سؤال مهدی سنایی، غلامعلی میگلی‌نژاد و عیسی جعفری نمایندگان نهاوند، بوشهر و گناوه و بهار و کبودرآهنگ و سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به منظور پاسخ به سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد.

همچنین نمایندگان مجلس ادامه بررسی طرح دوفوریتی اصلاح مواد (213) و (216) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آنرا بررسی خواهند کرد .

بر اساس این گزارش همچنین گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی‌ها و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های(سیستم‌های) مضر ضد خزه بر روی کشتیها و گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه در دستور کار مجلس قرار دارد .

نمایندگان مجلس همچنین در هفته جاری به بررسی گزارش شوردوم کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد لایحه مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده و نیز گزارش کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است) خواهند پرداخت .

در دستور کار هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولتجمهوری‌اسلامی ایران ودولت جمهوری یمن و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه استفساریه تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد ایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دارد .



همچنین گزارش شور دوم کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد لایحه پیش‌فروش ساختمان گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی و گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها و گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در دستور کار مجلس قرار دارد .

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی و همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه تاسیس استان البرزو گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقو.قی درمورد لایحه حمایت خانواده در دستور کار مجلس در هفته جاری قرار دارد .

