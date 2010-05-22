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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

دستور کار هفتگی مجلس/

وزیران اقتصاد و بازرگانی به نمایندگان پاسخ می دهند

وزیران اقتصاد و بازرگانی به نمایندگان پاسخ می دهند

بر اساس اعلام دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی ، وزیران بازرگانی و اقتصاد و دارائی با حضور در صحن علنی مجلس به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی این هفته به منظور پاسخگویی به سؤال مهدی سنایی، غلامعلی میگلی‌نژاد و عیسی جعفری نمایندگان نهاوند، بوشهر و گناوه و بهار و کبودرآهنگ و سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به منظور پاسخ به سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در صحن علنی مجلس حاضر خواهند شد.

همچنین نمایندگان مجلس ادامه بررسی طرح دوفوریتی اصلاح مواد (213) و (216) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته‌نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آنرا بررسی خواهند کرد .

بر اساس این گزارش همچنین  گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی‌ها و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های(سیستم‌های) مضر ضد خزه بر روی کشتیها و گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه در دستور کار مجلس قرار دارد .
 
 نمایندگان مجلس همچنین در هفته جاری به بررسی گزارش شوردوم کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد لایحه مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده و نیز گزارش کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است) خواهند پرداخت . 
 
در دستور کار هفته جاری گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولتجمهوری‌اسلامی ایران ودولت جمهوری یمن و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه استفساریه تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد ایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دارد .
   
همچنین  گزارش شور دوم کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد لایحه پیش‌فروش ساختمان  گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی و گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها  و  گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در دستور کار مجلس قرار دارد .     
     
 گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد  طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  و اصلاحات بعدی و همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه تاسیس استان البرزو گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقو.قی درمورد لایحه حمایت خانواده در دستور کار مجلس در هفته جاری قرار دارد .  
 
کد مطلب 1087314

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