مقتضیات ایران و تجارب بشری باید در تدوین الگوی پیشرفت در نظر گرفته شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد توکلی با بیان این موضوع و درباره "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" گفت: تجارب غرب نشان میدهد نخستین مباحث در باب توسعه بیشتر مایل به رشد اقتصادی بود که با این تعریف کشوری توسعه یافته است که از منظر امکانات فیزیکی برتری و مزیتهایی نسبت به دیگران داشته باشد مثل افزایش تولید گندم و یا فولاد نسبت به سال قبل.
وی افزود: کم کم این مفهوم به چالش کشیده شد و نظریه توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این رویکرد، کشوری پیشرفته محسوب میشود که انسانهای پیشرفتهتری داشته باشد. بر این اساس 3 شاخص دانش، سلامت و ثروت برای تعیین میزان توسعه کشور تعریف شد که البته این مفهوم هم اخیراً توسط نظریهپردازان مورد نقد قرار گرفته است.
دبیر علمی انجمن اقتصادی حوزه با تأکید بر اینکه مفهوم توسعه در مباحث اسلامی الزامات دیگر هم پیدا میکند، تصریح کرد: در تعریفی که ما از مفهوم توسعه داریم افراد تنها با 3 شاخصه داناتر، سالمتر و ثروتمندتر توسعه یافته و متکامل تلقی نمیشوند بلکه مفهوم پیشرفت و تعالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مد نظر قرار گرفته به این معناست که انسانها علاوه بر این 3 عنصر باید خداگونه باشند یعنی اضافه شدن یک عنصر که زمینه ساز تعالی انسان است.
توکلی با اشاره به اینکه اگر ما مفهوم توسعه را به این مفهوم متکامل تغییر دادیم طبعاً راهبردها هم تغییر پیدا میکند، خاطر نشان کرد: این تعریف از توسعه تعیین کننده راهبردها و شاخصهای توسعه است. در واقع با این نگاه میتوان به این نتیجه رسید که علاوه بر خوب خوردن، خوب خوابیدن و سالم بودن قرار است شرایطی مهیا شود که انسان به مرحله جانشینی خدا نزدیک شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در شاخصهای توسعه غرب نرخ رشد میزان تولید ناخالص ملی، میزان امید به زندگی و سطح سواد در نظر گرفته میشوند. اگر ما در "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" دنبال شاخصهایی هستیم که انسان را انسانتر میکند باید شاخصهایی مثل میزان پرداخت زکات و بررسی نرخ طلاق به عنوان یک عامل منفی در توسعه مورد توجه باشد.
