محمد جمالپور دبیر سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر با توجه به مشکلات ایجاد شده برای اجرای نمایش "خنکای ختم خاطره" در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بعد از مراسم اختتامیه جشنواره سیزدهم تئاتر مقاومت برای همیشه استعفای خود را در رابطه با فعالیتهای فرهنگی و هنری دفاع مقدس اعلام میکنم. به دلیل اعمال کج سلیقهگیها و نبود افراد دارای دغدغه در مدیریت این حوزه حاضر نیستم به فعالیتهای خود ادامه دهم.
این هنرمند جانباز عرصه تئاتر دفاع مقدس تصریح کرد: وجود عوامل و عناصری که خود را پشت نام جبهه و شهدا پنهان کردهاند باعث میشود که از ادامه فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس دلسرد باشم.
جمالپور تأکید کرد: مادامی که مراکزی وجود نداشته باشند که برای حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس برنامهریزی، سیاستگذاری و حمایت کنند ما همچنان اندر خم یک کوچهایم. با این اوضاع نه تنها جشنواره بلکه هیج حرکتی در حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس شکل نمیگیرد.
محمد جمالپور از جمله هنرمندان فعال عرصه فرهنگ و هنر دفاع مقدس است که دبیر جشنواره تئاتر دفاع مقدس را که پس از یازده دوره برگزاری آن منتفی شد را نیز بر عهده داشت.
دبیر جشنواره ملی تئاتر مقاومت:
دیگر در عرصه فرهنگ و هنر دفاع مقدس فعالیت نمیکنم
دبیر سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر کنارهگیری خود از تمامی فعالیتهای مرتبط با فرهنگ و هنر دفاع مقدس را به دلیل مشکلات موجود در این عرصه اعلام کرد.
محمد جمالپور دبیر سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر با توجه به مشکلات ایجاد شده برای اجرای نمایش "خنکای ختم خاطره" در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بعد از مراسم اختتامیه جشنواره سیزدهم تئاتر مقاومت برای همیشه استعفای خود را در رابطه با فعالیتهای فرهنگی و هنری دفاع مقدس اعلام میکنم. به دلیل اعمال کج سلیقهگیها و نبود افراد دارای دغدغه در مدیریت این حوزه حاضر نیستم به فعالیتهای خود ادامه دهم.
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