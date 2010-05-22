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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

دبیر جشنواره ملی تئاتر مقاومت:

دیگر در عرصه فرهنگ و هنر دفاع مقدس فعالیت نمی‌کنم

دیگر در عرصه فرهنگ و هنر دفاع مقدس فعالیت نمی‌کنم

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر کناره‌گیری خود از تمامی فعالیتهای مرتبط با فرهنگ و هنر دفاع مقدس را به دلیل مشکلات موجود در این عرصه اعلام کرد.

محمد جمال‌پور دبیر سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت ـ فتح خرمشهر با توجه به مشکلات ایجاد شده برای اجرای نمایش "خنکای ختم خاطره" در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بعد از مراسم اختتامیه جشنواره سیزدهم تئاتر مقاومت برای همیشه استعفای خود را در رابطه با فعالیتهای فرهنگی و هنری دفاع مقدس اعلام می‌کنم. به دلیل اعمال کج‌ سلیقه‌گی‌ها و نبود افراد دارای دغدغه در مدیریت این حوزه حاضر نیستم به فعالیتهای خود ادامه دهم.

این هنرمند  جانباز عرصه تئاتر دفاع مقدس تصریح کرد: وجود عوامل و عناصری که خود را پشت نام جبهه و شهدا پنهان کرده‌اند  باعث می‌شود که از ادامه فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس دلسرد باشم.

جمال‌پور تأکید کرد: مادامی که مراکزی وجود نداشته باشند که برای حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و حمایت کنند ما همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم. با این اوضاع نه تنها جشنواره بلکه هیج حرکتی در حوزه فرهنگ و هنر دفاع مقدس شکل نمی‌گیرد.

محمد جمال‌پور از جمله هنرمندان فعال عرصه فرهنگ و هنر دفاع مقدس است که دبیر جشنواره تئاتر دفاع مقدس را که پس از یازده دوره برگزاری آن منتفی شد را نیز بر عهده داشت.

 

کد مطلب 1087322

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