کرمان همچنان میزبان ریزگردهای عربی/ تشدید عوارض خشکسالی در استان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس افزایش شدت و گسترده پدیده ریز گردهای عربی در کشور طی روزهای اخیر استانهای شرقی نیز تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند و مردم کرمان طی دو روز گذشته آسمان آبی شهر کرمان را ندیده اند ضمن اینکه طبق پیش بینی های صورت گرفته این پدیده در صورت وزش باد طی سه روز آینده در کرمان رفع می شود.

وجود گرد و غبار صحراهای کشورهای عربی درحالی برای اولین بار در آسمان کرمان مشاهده شد که طی سال گذشته مردم کرمان و سایر استانهای شرقی کشور تنها از طریق رسانه ها و عکسهای در جریان این پدیده قرار می گرفتند اما شدت این پدیده در استانی که خود دارای کانونهای بحرانی شن است و هر از گاهی شهرستانهایی مانند ریگان و فهرج دچار طوفان شن می شود.

گرد و غبار عربی موجب تشدید عوارض خشکسالی 11 ساله کرمان

در کنار 11 سال خشکسالی در استان کرمان وجود این پدیده و متعاقب آن افزایش گرمای هوا می تواند تاثیر منفی بر آب و هوای کرمان داشته باشد و تاثیر منفی آن نیز بر کشاورزی استان کرمان قابل بررسی است.

و سئوال اصلی این است که آیا کرمان پس از اینکه در سال جاری نشانی از بارش باران به خود ندیده است باید شاهد گرد و غبار در آسمان بجای باران باشد آن هم در فصل بهار و آیا با شروع فصل تابستان این پدیده در استان کرمان نیز همچون استانهای غربی شدت خواهد یافت.

حال که کرمان در فاصله هزاران کیلومتری به مرزهای غربی شاهد این پدیده است وضعیت استانها مرزی چگونه است و چه راهکاری برای متقاعد کردن مسئولان کشورهای عربی به خصوص عراق برای پیشگیری از بروز این پدیده اندیشیده شده است.

استان کرمان به خصوص شهرهای کرمان، انار رفسنجان، بم و زرند درحالی از روز پنجشنبه شاهد ریزگردهای عربی هستند که طبق پیش بینی اداره هواشناسی کرمان این ریز گردها در صورت وزش باد طی سه روز آینده آسمان استان را ترک خواهند کرد.

طبق گزارش دریافتی از سازمان هواشناسی کرمان این ریزگردها موجب کاهش دید و تیرگی آسمان کرمان شده اند.

رعیات نکات بهداشتی توسط بیماران و افراد سالمند ضروری است

کارشناس محیط زیست کرمان در خصوص ریز گردهای عربی در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسلما وجود این گرد و غبار موجب افزایش آلایندگی هوا می شود و رعایت نکات بهداشتی توسط برخی از افراد جامعه مانند افراد مسن و یا کودکان و افراد بیمار ضروری است.

عکس تزئینی است

فاطمه نژاد سروری تصریح کرد: حادتر شدن شرایط موجود بستگی به افزایش میزان گرد و غبار دارد اما معمولا گرد و غبار در استان کرمان در شرایط عادی نیز مهمترین دلیل آلایندگی هوا محسوب می شود.

وی درخصوص خشکسالی و تاثیرات گرد و غبار عربی برآن افزود: مسلما این گرد و غبار موجب تشدید پدیده های ناشی از خشکسالی نیز می شود ضمن اینکه همین پدیده نیز ناشی از خشکسالی در کشورهای دیگر است.

نژاد سروری تصریح کرد: خشکسالی سال قبل نیز موجب تشدید این پدیده شده است.