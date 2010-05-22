۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

رضایی خبر داد:

اعلام حمایت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیانیه تهران

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز شنبه با بررسی تحولات هسته ای ایران و جهان از بیانیه مبادله سوخت تهران حمایت و اقدام برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای تنظیم قطعنامه جدید علیه کشورمان را تقبیح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه امروز شنبه  مجمع تشخیص مصلحت  نظام در جمع خبرنگاران گفت:در جلسه امروز تحولات سیاسی جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از اجلاس و بیانیه تهران و گزارشی از اقدامات آمریکا برای قطعنامه علیه ایران در جلسه ارائه شد.

وی افزود: در این جلسه حرکت آمریکا در جهت تنظیم قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران تقبیح شد و از بابت مواضع دوگانه آمریکا درباره اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران برای شفاف سازی در فعالیتهای هسته ای اش و همچنین تاکید بر فناوری صلح آمیز هسته ای ابراز تعجب و ناخرسندی شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه این گونه مواضع خصمانه علیه ایران دور از ادعاهایی است که این کشورها در رابطه با صلح و حقوق بشر و رعایت قانون مطرح می کنند ، گفت: ایران با این بیانیه گام مثبتی را در جهت منطقی کردن فضای سیاسی درباره فناوری هسته ای اش کرده است .

وی افزود: این اقدام جمهوری اسلامی نشان داد که ایران در بحث مبادله سوخت جدی است ولی فرمول آن را می خواهد با منطق خود تعیین کند.

کد مطلب 1087331

