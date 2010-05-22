مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم تهران به میزبانی وزارت دفاع برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص برنامه های این همایش گفت: این مجمع با حضور فرماندهان، روسای عقیدتی - سیاسی، مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه، روسای حفاظت اطلاعات و بازرسی و قضایی نیروهای سه گانه ارتش، چهارگانه سپاه، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیران و قضات سازمان قضایی با عنوان "آینده پژوهی با تاکید بر بررسی راه کارهای عملیاتی موثر برای پیشگیری از جرایم ضد امنیت و ضد اخلاق و عفت عمومی"، به مدت یک روز در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

حجت الاسلام محمد مصدق با تاکید بر اینکه پرداختن به این موضوع به منزله آمار بالای این جرایم در نیروهای مسلح نیست، تصریح کرد: مهمترین وظیفه نیروهای مسلح برقراری امنیت کشور است و لازمه برقراری امنیت، مصونیت حافظان آن از هر گونه ضعف امنیتی است و از آنجایی که نظام اسلامی در طی 31 سال گذشته همواره مورد تهدید دشمنان بوده مسائل حفاظتی و امنیتی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. البته تعداد جرایم ضد امنیتی در نیروهای مسلح اندک است اما به لحاظ اهمیت از حساسیت بالایی برخوردار است ضمن آن که استفاده نامناسب از ابزارها و وسایل ارتباطی از قبیل تلفن همراه، ماهواره، اینترنت و محیط های سایبری نیز زمینه رشد جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی را فراهم آورده که جامعه نیروهای مسلح را نیز می تواند تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد.

وی افزود: بر اساس تحقیقات آینده پژوهی که در سال 1388 صورت گرفت، ممکن است این جرایم در سال های آینده تهدیدی جدی برای نیروهای مسلح محسوب شوند بنابراین لازم است از هم اکنون راهکارهای اساسی برای پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم اتخاذ کرد.

مصدق ادامه داد: نظر خواهی از اعضای شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم در سال 1388 نشان داد که جرایم ضد امنیتی و جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی علی رغم آمار پایین آنها با توجه به اهمیت موضوع مورد توجه اکثر فرماندهان و مسئولین سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد.

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص برنامه های این همایش گفت: وزیر دفاع و رئیس سازمان کمیسیون قضایی نیروهای مسلح در این همایش به سخنرانی پرداختند سپس کمیسیون های چهارگانه همایش شامل کمیسیون فرماندهان، کمیسیون بازرسی و قضایی، کمیسیون حفاظت اطلاعات و کمیسیون عقیدتی - سیاسی تشکیل و اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطرح شده پراختند، در ادامه دبیران هر کمیسیون، جمع بندی نتایج کار کمیسیون را گزارش کردند.

وی افزود: در پایان نیز دبیران کارگروه های پژوهشی نیروهای مسلح شامل معاون بازرسی وزارت دفاع، جانشین بازرسی ارتش، مدیر پیشگیری از جرایم ستاد کل سپاه و رئیس اداره پیشگیری معاونت صیانت و پیشگیری بازرسی کل نیروی انتظامی به بیان تجارب و دستاوردهای خود در زمینه اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در یگان های تابعه خود پرداختند.

حجت الاسلام محمد مصدق به دستور کار کمیسیون های همایش اشاره کرد و گفت: در کمیسیون فرماندهان، پیرامون راهکارهای عملیایت موثر بر کاهش جرم خرابکاری به منظور اخلال در نظم عمومی و راهکارهای عملیاتی موثر بر کاهش جرایم امنیتی بحث شد، در کمیسیون مسئولان عقیدتی سیاسی و دفاتر نمایندگی ولی فقیه راهکارهای عملیاتی موثر بر کاهش جرایم، ضد اخلاقی مورد تبالد نظر قرار گرفت، موضوع بحث کمیسیون حفاظت اطلاعات راهکارهای عملیاتی موثر بر کاهش جرایم خاص امنیتی و جرم عضویت و مشارکت در شرکت های هرمی بود و اعضای کمیسیون بازرسی و قضایی نیز راهکارهای عملیاتی موثر بر کاهش جرایم رایانه ای و اخلاقی مرتبط با آن را بررسی کردند.

وی در پایان گفت: امیدواریم که با جمع بندی نتایج حاصل از این همایش و استفاده از نظرات کارشناسان و همکاری فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بتوانیم از فرصت های فرارو و بهره برداری و آسیب های پیش رو را شناسایی و مهار کنیم و با به دست آوردن راهکارهای موثر، آنها را اجرا نماییم.