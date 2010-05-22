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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

تحولات همسایگان شرقی/

حمله موشکی آمریکا به وزیرستان شمالی/ سقوط یک هواپیما در پاکستان

حمله موشکی آمریکا به وزیرستان شمالی/ سقوط یک هواپیما در پاکستان

حمله موشکی آمریکا در وزیرستان شمالی، سقوط یک فروند هواپیما در شمال غرب پاکستان و ادامه عملیات جستجو برای یافتنن بازماندگان هواپیمای غیرنظامی در کابل از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در نتیجه درگیریها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در منطقه قبیله نشین اوراکزای دستکم 27 شبه نظامی از جمله چند فرمانده مهم کشته و دو نیروی امنیتی از صدمات بسیار شدید رنج می برند.

خبر دیگر اینکه شبکه های تلویزیونی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه یک حمله موشکی آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دستکم 10 نفر کشته و چندین فرد دیگر زخمی شدند.

تلویزیون محلی پاکستان اعلام کرد که در نتیجه سقوط یک فروند هواپیمای شخصی در شمال غرب این کشور دستکم شش نفر زخمی شدند.

این فروند هواپیمای مسافربری که از پیشاور به مقصد پاراچنار در حال عزیمت بود، هنگام فرود در فرودگاه پاراچنار دچار آتش سوزی شد.

یکی از مقامات بلندپایه افغانستان اعلام کرد که با وجود شرایط بد آب و هوایی در مناطق کوهستانی، عملیات جستجو و نجات برای یافتن اجساد سرنشینان هواپیمای غیرنظامی همچنان ادامه می یابد.

27 اردیبهشت ماه یک هواپیمای غیرنظامی با 44 سرنشین در افغانستان سقوط کرد، پیشتر مقامهای افغان از ناپدید شدن این هواپیما در مسیر قندوز-کابل خبر داده بودند.

در همین حال وزیر هوانوردی افغانستان اعلام کرد که روز گذشته در نتیجه عملیات جستجو هیچ بازمانده ای پیدا نشد.

کد مطلب 1087347

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