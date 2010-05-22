سفر چند ساعته حریری به قاهره/ رایزنی با مبارک درباره روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سعد الحریری امروز در سفر منطقه ای خود با حسنی مبارک در قاهره دیدار کرد.

در این دیدار تحولات منطقه و کشورهای عربی بحث و بررسی شد. راههای احیای روند صلح و رویدادهای سیاسی لبنان از دیگر موضوعات مورد بررسی در دیدار مبارک و حریری بود.

خاطرنشان می شود که دیدار با مبارک در راستای سفر منطقه ای حریری به کشورهای عربستان سعودی، اردن و سوریه صورت گرفته است. این سفرها با هدف هماهنگ کردن مواضع لبنان و دیگر کشورهای عربی پیش از سفر حریری به واشنگتن انجام می شود.

حریری فردا یکشنبه عازم واشنگتن خواهد شد. کمک های نظامی آمریکا به لبنان و ادعای ارسال موشک های اسکاد از سوریه به لبنان در این سفر بررسی خواهد شد.