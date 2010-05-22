شمقدری به ژیل ژاکوب نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در متن این نامه آمده است:"جای تأسف دارد که اظهار کنم جنجالهای دو روز گذشته درباره پرونده قضایی آقای پناهی اغراق‌آمیز و سناریویی از قبل طراحی شده بود. باید به اطلاع‌ برسانم پیرو تلاشهایی که داشته‌ایم مراحل دادرسی پرونده آقای پناهی به پایان رسیده و امید زیادی است که به زودی آزاد شود."

وی در ادامه یادآور می شود: "سینماگران ایرانی می‌توانند در چارچوب آزادی و قانون به فعالیتهای خود بپردازند و در عین حال تأکید می‌کنم نباید بگذاریم اخبار دروغ و فریبکاری برخیها مانع همکاری ما در آینده شود."

در ادامه متن ارسالی از معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: "در نشست مطبوعاتی فیلم کیارستمی در جشنواره کن سناریویی از قبل طراحی شده برای فضاسازی سیاسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد که در آن به جای پرداختن به ساخته کیارستمی موضوع دستگیری آقای جعفر پناهی مطرح شد که این امر دلخوری و غافلگیری کیارستمی را نیز به همراه داشت".

در پایان این متن ارسالی آمده است: " در این جلسه زمانی که از کیارستمی درباره علت دستگیری پناهی سئوال شد وی پاسخ داد که خبر دارم قرار است به زودی آزاد شود، در این لحظه یک زن که خود را خبرنگارمعرفی می‌کرد و در میان جمع با حالتی تأثیر برانگیز اعلام کرد: هم اکنون با تماس تلفنی که برقرار کردم خبر دارم که پناهی اعتصاب غذا کرده است و دختر او را در مقابلش کتک زده‌اند. این سخنان با گریه یک بازیگر حاضر در این نشست نیز همراه شد که این فضای فریبکارانه کیارستمی را نیز غافلگیر کرد".

