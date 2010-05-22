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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

تکواندو قهرمانی آسیا-قزاقستان

یوسف کرمی فینالیست شد

یوسف کرمی فینالیست شد

سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان با برتری مقابل حریفی از اردن به دیدار نهایی مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا در وزن هفتم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کرمی، نماینده کشورمان در وزن هفتم مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا که از صبح روز جمعه در سالن دولت شهر آستانه قزاقستان آغاز شده است، پس از برتری مقابل حریفانی از بحرین و ویتنام برای صعود به دیدار نهایی این وزن به دیدار تکواندوکاری از اردن رفت.

سرگروه تیم ملی تکواندو ایران در دیدار نیمه نهایی وزن هفتم مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 8 بر6 از سد حریف اردنی خود گذشت و فرصت حضور در فینال این وزن را بدست آورد.

فرزاد عبداللهی، دیگر نماینده کشورمان همچون یوسف کرمی عصر امروز در دیدار نهایی مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا به میدانی می رود.

کد مطلب 1087354

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