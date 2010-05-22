همت مضاعف و کار مضاعف نباید در حد شعار باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر شنبه در جلسه پرسنلی سازمان تبلیغات اسلامی قم به نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف اشاره کرد و اظهار داشت: باید کاری کرد که این مهم محقق شود نه اینکه در حد شعار باقی بماند.
وی نامگذاری امسال را تدبیری حکیمانه، عالمانه و هوشمندانه دانست و اضافه کرد: اگر نیت خالص در انسان وجود داشته باشد دستگاهها و نهادها به حرکت در میآیند.
وی همچنین بر لزوم برخورد مناسب با ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد فرهنگی دینی است و از کارکنان این سازمان انتظارات زیادی میرود که در برخورد با ارباب رجوع صبر و حوصله داشته باشند.
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