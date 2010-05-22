همت مضاعف و کار مضاعف نباید در حد شعار باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری ظهر شنبه در جلسه پرسنلی سازمان تبلیغات اسلامی قم به نامگذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف اشاره کرد و اظهار داشت: باید کاری کرد که این مهم محقق شود نه اینکه در حد شعار باقی بماند.



وی نامگذاری امسال را تدبیری حکیمانه، عالمانه و هوشمندانه دانست و اضافه کرد: اگر نیت خالص در انسان وجود داشته باشد دستگاه⁯ها و نهادها به حرکت در می⁯آیند.

وی همچنین بر لزوم برخورد مناسب با ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد فرهنگی دینی است و از کارکنان این سازمان انتظارات زیادی می⁯رود که در برخورد با ارباب رجوع صبر و حوصله داشته باشند.