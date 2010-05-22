1.1 میلیون دانش آموز در مدارس غیر دولتی کشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی قربان زاده در در حاشیه دوازدهمین همایش خیرین مدرسه ساز استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر 16 هزار مدرسه غیر دولتی در کشور فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در سال آینده عمده فعالیت های این سازمان در راستای کیفیت بخشی در کارهای آموزشی و پرورشی است خاطرنشان کرد: رتبه بندی و استاندارد سازی مراکز آموزش از دیگر برنامه های این سازمان در سال آینده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی کشور با بیان اینکه همچنین در حال حاضر بیش از 180 مدرسه غیر دولتی دارای هیئت امنای خیرین مدرسه ساز هستند، عنوان کرد: در سال گذشته پنج میلیون مترمربع توسط خیرین مدرسه ساز فضای آموزشی و پرورشی ساخته شده است.

قربان زاده با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر یک میلیون متر مربع فضای نیمه تمام آموزشی در دست اجراست، بیان داشت: میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز کشور در سال گذشته بیش از 730 میلیارد تومان بوده است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود در سال جاری میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز کشور به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یابد.