به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از ظهر فردا یکشنبه در تاشکند ازبکستان آغاز می شود. امروز و در فاصله 24 ساعت مانده به آغاز رقابت‌ها مربیان تیم‌ها در نشست‌های خبری پاسخگوی خبرنگاران شدند.

در شرایطی که مربیان تیم‌های کویت، استرالیا و تاجیکستان از تیم ایران تعریف و تمجید کرده و این تیم را مدعی اصلی صعود از گروه B می دانستند، حسین شمس در پاسخی هوشمندانه فشار را از روی دوش شاگردانش برداشت و گفت: ما هم مانند تیم‌های تاجیکستان، کویت و استرالیا 25 درصد شانس صعود داریم و این تیم‌ها نیز همچون تیم ایران باید برای صدرنشینی بجنگند.

بازهم از ایران به عنوان شانس اول قهرمانی در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا یاد می شود اما شمس با نگاهی فراتر از پیکارهای آسیا از مربیان آسیایی خواست به مسابقات جهانی و درخشش در این رقابت‌ها بیاندیشند. او به همکارنش وعده داد، تیمی جوانتر از ایران را در پیکارهای آسیایی خواهند دید.

همچنین جلسه مدیران تیمهای حاضر در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا پیش از ظهر امروز شنبه در هتل اینترکنتینال تال شهر تاشکند برگزار شد. در این نشست مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مهمترین آن وضع مقرراتی تازه برای برگزاری مسابقات بود. ممانعت از ورود افراد غیر مسئول داخل رختکن و روی نیمکت تیم‌ها، تاکید بر کاهش اشتباهات داوری، توجه به قوانین AFC در امر برگزاری مسابقات و... از مهمترین مباحث مطرح شده در نشست امروز بود.

مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از شبکه تلویزیونی ازبکستان پخش خواهد شد و این در حالی است که هنوز صداوسیما ایران اعلام نکرده است، این رقابتها را بصورت زنده پخش خواهد کرد یا خیر. عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در این خصوص به مهر گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده بود که ما رونوشت آن را به صداوسیما ارسال کردیم تا مقدمات پخش زنده مسابقات را فراهم آورند. با این شرایط نمی دانیم آیا دیدارهای تیم ملی فوتسال بصورت زنده پخش خواهد شد یا اینکه مانند سالهای گذشته فقط دیدارهای مراحل نهایی مورد پوشش تصویری قرار می گیرد!