به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا ظهر شنبه در دومین گردهمایی اساتید بسیجی خراسان رضوی در اردوگاه شهید رجایی نیشابور افزود: اجلاس خلع سلاح با حضور 57 کشور در شرایطی در ایران برگزار شد که آمریکا با حضور 47 کشور، اجلاس مشابه را برگزار کرد که این دستاوردی بزرگ برای کشورمان است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: حضور خردمندانه رئیس‌جمهور در اجلاس بازنگری NPT و بیان مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران از موفقیت‌های قابل‌توجه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.

نائب رئیس اول کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ادامه داد: برگزاری اجلاس 15 جی در تهران با بیشترین مشارکت سران کشورها و مواضع خوبی که این کشورها در خصوص حقوق هسته‌ای ایران داشتد، از دستاوردهای بزرگ سیاست خارجی کشورمان پس از سال جدید است.

سبحانی‌نیا افزود: نشست سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل که جزء کشورهای غیردائم شورای امنیت و جزء پیشگامان جنبش عدم تعهد هستد و صدور بیانیه 10 ماده‌ای در خصوص مسائل هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران و امور بین‌الملل، موفقیت بزرگ دیگری بود که در یک ماهه گذشته نصیب ایران اسلامی شد.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و فیروزه گفت: اگر موتور محرکه بسیجی نبود، به طور قطع کشور سی و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را نمی‌دید.

سبحانی‌نیا افزود: پیام سوم خرداد و آزادی خرمشهر به همه دشمنان این است که این انقلاب به اهدافش خواهد رسید و شما دل به حضور عواملی چون صدام نبندید.

وی تصریح کرد: پیام مقاومت، پایداری و دفاع از محتوای انقلاب اسلامی بود.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ساختن نیروهای متدین و آشنا به فرهنگ انقلاب، محصولی است که اساتید باید تحویل کشور دهند.

سبحانی‌نیا افزود: بسیج اساتید در مجموعه کشور، نیروهایی پرتلاش و جدی هستند.

وی اظهار امیدواری کرد که دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص جنبش نرم‌افزاری، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و دیگر مطالبات ایشان در دانشگاه تحقق یابد.

وی تاکید کرد: در فضای موجود به آینده و دستاوردهای بزرگ در عرصه‌های مختلف و به توان علمی و بالندگی در محیط‌های علمی امیدوار هستیم.

همچنین جانشین اسبق قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) سپاه خراسان رضوی گفت: وقتی که قرآن کنار گذاشته شود و غیرت گوشه‌گیر شود، این ارتداد است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته حسن انجیدنی به تشریح دوران صدر اسلام پرداخت و افزود: در آن برهه از زمان، حضرت زهرا (س) از مردم با عنوان ارتداد امت به خداوند شکایت می‌کند.

وی تصریح کرد: تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به دنبال ارتداد امت است و باید مواظب باشیم امت انقلابی ما دچار ارتداد نشود زیرا اگر شدیم دیگر راه برگشت بسته است.

وی گفت: آسیب امروز جهان اسلام، ارتداد امت است.

در ابتدای مراسم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، خواهان حضور اساتید بسیجی به عنوان سرداران جنگ نرم در صحنه های نیاز انقلاب اسلامی شد.

علیرضا متولی‌زاده افزود: باید در سنگر تعلیم و تربیت دانشگاه در خدمت جوانان کشور باشیم.

همچنین فرزاد عباسی مسئول بسیج اساتید نیشابور به تشریح آیات شریف قرآن کریم در خصوص ماهیت شهادت پرداخت.