دولت به توسعه گردشگری در کشور توجه ویژه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، علیرضا نجفی در دیدار با استاندار زنجان افزود: عملکرد مالی این سازمان از 60 میلیارد ریال در سال 83 به یک هزار و 670 میلیارد ریال در سال 87 افزایش یافته است.



وی به همت و تلاش بی وقفه شخص رئیس جمهوری و مجموعه مدیران در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: با فعالیت دولت نهم فعالیتهای ماندگار و موثری در این بخش انجام شده است.



نجفی، همچنین نهادینه کردن فرهنگ سفر را آثاری معنوی و ماندگار از مجموعه اقدامات سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: فراهم کردن امکان سفر برای اقشار مختلف مردم، شادابی و نشاط را برای اعضای خانواده ها به ارمغان می آورد که این امر خود اجر معنوی دارد.



استاندار زنجان با بیان اینکه راه توسعه استان از مسیر گردشگری است، گفت: به دنبال استفاده مطلوب از ظرفیتهای گردشگری استان شاهد رغبت و استقبال سرمایه گذارن برای اجرای پروژه های مختلف خواهیم بود.

محمد رئوفی نژاد افزود: استان زنجان ظرفیتهای بالایی جهت رشد و گسترش گردشگری و توسعه صنعت توریسم دارد و باید با برنامه ریزی مناسب روند توسعه صنعت گردشگری استان سرعت بگیرید.