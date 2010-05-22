بیژن امیرعلایی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: حدود یک هفته است که مادربزرگم از کما بیرون آمدهاند وچند روزی است که به بخش منتقل شدهاند. ایشان نمیتوانند صحبت کنند ولی خوشبختانه هوشیار هستند وبه حرفهای ما عکس العمل نشان میدهند.
وی ادامه داد: از زمانی که مادربزرگم در بیمارستان بستری شدهاند چند نفر از دوستانشان به دیدن ایشان آمدهاند اما انتظار میرود که همکاران ودوستان ایشان همدردی ودلجویی بیشتری داشته باشند. چون بالاخره مهین شهابی حدود 50 سال در عرصههای مختلف سینما، تلویزیون، تئاتر ورادیو فعالیت کرده وبا بسیاری از هنرمندان سرشناس همکاری داشته است. امیدوارم همکاران ایشان احساس همدردی بیشتری نسبت به مادربزرگم داشته باشند.
وی درباره کمکهای مالی برای درمان شهابی افزود: صدا وسیما معرفینامهای به بیمارستان پارس ارائه کرده است که هزینههای بیمارستان واتاق را تا سقف مشخصی تقبل می کند اما هزیه پرستار خصوصی وداروها بر عهده خود ماست.
مهین شهابی از سال 1339 بازی در سینما را آغاز کرد، فیلمهای سینمایی "گاو"، "دونیمه سیب"،" شریک زندگی"، "پائیزان"، سریال" آئینه" و... بخشی از فعالیت این هنرمند است.
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